https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-gruzii-polnostyu-vaktsinirovano-419-naseleniya-strany-263789429.html

В Грузии полностью вакцинировано 41,9% населения страны

В Грузии полностью вакцинировано 41,9% населения страны

Одной дозой в Грузии вакцинированы 1 315 413 человек или 45,8% взрослого населения страны 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T14:53+0400

2022-01-21T14:53+0400

2022-01-21T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В Грузии две полные дозы вакцины против коронавируса сделали 1 202 951 гражданин, это 41,9% взрослого населения страны, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.По данным на 21 января, в Грузии всего проведено 2 635 602 прививки. Одной дозой вакцинированы 1 315 413 человек (45,8% населения).Третью бустер-дозу сделали всего 123 087 человек.Среди детей в возрасте 12-15 лет одну дозу вакцины сделали 3 698 человек (2,09% населения), полностью вакцинированы – 2 553 (1,44%). Среди подростков 16-17 лет одной дозой вакцинированы 12 299 человек (15,17%), полностью вакцинированы 10 714 (13,21%), говорится в сообщении Центра.За 20 января в Грузии вакцину против коронавируса сделали 7 059 человек.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года вакциной AstraZeneca. Далее страна получила вакцину Pfizer и 30 марта граждане могли прививаться и этим препаратом. 3 апреля Грузия получила 100 тысяч доз Sinopharm. Использование этой вакцины в Грузии началось с 4 мая, а Sinovac – с 24 мая.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19