https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-gruzii-potepleet-do-12-gradusov-sinoptiki-rasskazali-podrobnosti-263791005.html
В Грузии потеплеет до 12 градусов: синоптики рассказали подробности
В Грузии потеплеет до 12 градусов: синоптики рассказали подробности
В субботу и в воскресенье в Грузии ожидается погода без осадков 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T15:32+0400
2022-01-21T15:32+0400
2022-01-21T15:32+0400
новости
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Погода на территории Грузии в эти выходные улучшится, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в субботу и в воскресенье, 22 – 23 января в Грузии ожидается погода без осадков.Температура воздуха в низине в Западной части страны днем составит плюс 7–12 градусов, а в Восточной части страны столбик термометра поднимется до 5–10 градусов тепла.Погода сравнительно ухудшится в начале будущей недели. С понедельника, 24 января до вторника 25 января в большинстве районов Западной и в некоторых районов Восточной Грузии ожидаются осадки, в горах - в виде снега.Температура воздуха днем понизится до плюс 4 – 9 градусов тепла.В столице Грузии будет без осадков. Температура воздуха ночью в столице понизится до минус 1 – 3 градусов, а днем зафиксируется 7 – 9 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода
В Грузии потеплеет до 12 градусов: синоптики рассказали подробности
В субботу и в воскресенье в Грузии ожидается погода без осадков
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Погода на территории Грузии в эти выходные улучшится, говорится в сообщении
Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в субботу и в воскресенье, 22 – 23 января в Грузии ожидается погода без осадков.
Температура воздуха в низине в Западной части страны днем составит плюс 7–12 градусов, а в Восточной части страны столбик термометра поднимется до 5–10 градусов тепла.
Погода сравнительно ухудшится в начале будущей недели. С понедельника, 24 января до вторника 25 января в большинстве районов Западной и в некоторых районов Восточной Грузии ожидаются осадки, в горах - в виде снега.
Температура воздуха днем понизится до плюс 4 – 9 градусов тепла.
В столице Грузии будет без осадков. Температура воздуха ночью в столице понизится до минус 1 – 3 градусов, а днем зафиксируется 7 – 9 градусов тепла.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.