https://sputnik-georgia.ru/20220121/v-gruzii-potepleet-do-12-gradusov-sinoptiki-rasskazali-podrobnosti-263791005.html

В Грузии потеплеет до 12 градусов: синоптики рассказали подробности

В Грузии потеплеет до 12 градусов: синоптики рассказали подробности

В субботу и в воскресенье в Грузии ожидается погода без осадков 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T15:32+0400

2022-01-21T15:32+0400

2022-01-21T15:32+0400

новости

грузия

национальное агентство окружающей среды

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/83/248248367_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_875d343be4a5c5c804d1b542adf9564c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Погода на территории Грузии в эти выходные улучшится, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, в субботу и в воскресенье, 22 – 23 января в Грузии ожидается погода без осадков.Температура воздуха в низине в Западной части страны днем составит плюс 7–12 градусов, а в Восточной части страны столбик термометра поднимется до 5–10 градусов тепла.Погода сравнительно ухудшится в начале будущей недели. С понедельника, 24 января до вторника 25 января в большинстве районов Западной и в некоторых районов Восточной Грузии ожидаются осадки, в горах - в виде снега.Температура воздуха днем понизится до плюс 4 – 9 градусов тепла.В столице Грузии будет без осадков. Температура воздуха ночью в столице понизится до минус 1 – 3 градусов, а днем зафиксируется 7 – 9 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, погода