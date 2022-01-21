https://sputnik-georgia.ru/20220121/vremya-peremen-artikasti-predstavili-novuyu-solistku-i-svezhiy-trek---263784093.html
Время перемен: Artik&Asti представили новую солистку и свежий трек
Время перемен: Artik&Asti представили новую солистку и свежий трек
Солист группы впервые прокомментировал неожиданный уход своей коллеги Анны Дзюбы и рассказал о новой участнице коллектива 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T11:53+0400
2022-01-21T11:53+0400
2022-01-21T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Российская группа Artik&Asti готова вернуться на сцену – Артем Умрихин представил новую солистку и свежий трек, а также рассказал об уходе Анны Дзюбы. Создатель популярной группы, а также ее солист Артем Умрихин не стал отчаиваться после ухода Анны Дзюбы. Певец устроил собственный отборочный тур и быстро нашел замену своей коллеге. И теперь Artik&Asti готовы выступать в новом составе. Новой солисткой стала брюнетка с загадочным именем Севиль и группа уже выпустила новый трек в обновленном составе. Песня получила название "Гармония". Поклонники отметили, что хотя Севиль внешне отличается от Анны, их голоса похожи. Многие сошлись во мнении, что новая солистка подарит проекту глоток свежего воздуха. Сам Умрихин долго не хотел комментировать уход Дзюбы из группы, но теперь решился рассказать о своих эмоциях и чувствах. И пока в своей новой сольной песне Asti сжигает все старое, Artik ищет свою гармонию. Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес
Время перемен: Artik&Asti представили новую солистку и свежий трек
Солист группы впервые прокомментировал неожиданный уход своей коллеги Анны Дзюбы и рассказал о новой участнице коллектива
ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Российская группа Artik&Asti готова вернуться на сцену – Артем Умрихин представил новую солистку и свежий трек, а также рассказал об уходе Анны Дзюбы.
Создатель популярной группы, а также ее солист Артем Умрихин не стал отчаиваться после ухода Анны Дзюбы. Певец устроил собственный отборочный тур и быстро нашел замену своей коллеге. И теперь Artik&Asti готовы выступать в новом составе.
Новой солисткой стала брюнетка с загадочным именем Севиль и группа уже выпустила новый трек в обновленном составе. Песня получила название "Гармония".
Поклонники отметили, что хотя Севиль внешне отличается от Анны, их голоса похожи. Многие сошлись во мнении, что новая солистка подарит проекту глоток свежего воздуха.
Сам Умрихин долго не хотел комментировать уход Дзюбы из группы, но теперь решился рассказать о своих эмоциях и чувствах.
"В любом случае я расцениваю успех Ани и как свой успех: значит я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет, раз у вас есть такой интерес к ней", – отметил Умрихин.
И пока в своей новой сольной песне Asti сжигает все старое, Artik ищет свою гармонию.
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