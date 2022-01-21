https://sputnik-georgia.ru/20220121/zarazhennyy-koronavirusom-porezal-sanitarku-v-klinike-videofakt-263795030.html

Зараженный коронавирусом порезал санитарку в клинике: видеофакт

Зараженный коронавирусом порезал санитарку в клинике: видеофакт

Мужчина ранил санитарку в горло и щеку - женщине наложили семь швов, и выяснилось, что у нее также повреждена слюнная железа 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T18:11+0400

2022-01-21T18:11+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пациент нанес санитарке ранения в одной из региональных частных ковид-клиник Грузии, сообщила председатель "Ассоциации защиты прав врачей" Саломе Лолуа на брифинге.Ассоциация также распространила видеозапись произошедшего на своей странице в соцсети Facebook.По словам Лолуа, дежурная санитарка в пять утра 21 декабря 2021 года совершала дежурный обход в отделении интенсивной терапии. Она обратилась к мужчине, жалующемуся на плохое самочувствие, подала ему кислородную маску и хотела проверить уровень кислорода в крови."Когда санитарка наклонилась за аппаратом для сатурации, пациент схватил ее за шею и два раза ударил острым предметом в лицо", - рассказала Лолуа детали нападения.По ее словам, мужчина ранил санитарку в горло и щеку. На щеку женщине наложили семь швов. Как выяснилось, что у нее также повреждена слюнная железа.Что касается нападавшего, то его поместили в тюремную больницу. По факту, как сказала глава "Ассоциации защиты прав врачей", возбуждено уголовное дело.Что стало причиной нападения на санитарку, правозащитникам пока неизвестно. Лолуа отмечает, что между санитаркой и пациентом не было конфликтов и она несколько дежурств ухаживала за пациентом, который проходил лечение две недели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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