https://sputnik-georgia.ru/20220121/zarazhennyy-koronavirusom-porezal-sanitarku-v-klinike-videofakt-263795030.html
Зараженный коронавирусом порезал санитарку в клинике: видеофакт
Зараженный коронавирусом порезал санитарку в клинике: видеофакт
Мужчина ранил санитарку в горло и щеку - женщине наложили семь швов, и выяснилось, что у нее также повреждена слюнная железа 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T18:11+0400
2022-01-21T18:11+0400
2022-01-21T18:36+0400
общество
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1a/262383875_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_b9d9b07d115c5bca1d4481abfe1e63bd.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пациент нанес санитарке ранения в одной из региональных частных ковид-клиник Грузии, сообщила председатель "Ассоциации защиты прав врачей" Саломе Лолуа на брифинге.Ассоциация также распространила видеозапись произошедшего на своей странице в соцсети Facebook.По словам Лолуа, дежурная санитарка в пять утра 21 декабря 2021 года совершала дежурный обход в отделении интенсивной терапии. Она обратилась к мужчине, жалующемуся на плохое самочувствие, подала ему кислородную маску и хотела проверить уровень кислорода в крови."Когда санитарка наклонилась за аппаратом для сатурации, пациент схватил ее за шею и два раза ударил острым предметом в лицо", - рассказала Лолуа детали нападения.По ее словам, мужчина ранил санитарку в горло и щеку. На щеку женщине наложили семь швов. Как выяснилось, что у нее также повреждена слюнная железа.Что касается нападавшего, то его поместили в тюремную больницу. По факту, как сказала глава "Ассоциации защиты прав врачей", возбуждено уголовное дело.Что стало причиной нападения на санитарку, правозащитникам пока неизвестно. Лолуа отмечает, что между санитаркой и пациентом не было конфликтов и она несколько дежурств ухаживала за пациентом, который проходил лечение две недели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1a/262383875_708:0:3439:2048_1920x0_80_0_0_bb2cb99b1ac3e37b5a35ee0a5d3ebe67.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, происшествия, новости, грузия
Зараженный коронавирусом порезал санитарку в клинике: видеофакт
18:11 21.01.2022 (обновлено: 18:36 21.01.2022)
Мужчина ранил санитарку в горло и щеку - женщине наложили семь швов, и выяснилось, что у нее также повреждена слюнная железа
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Пациент нанес санитарке ранения в одной из региональных частных ковид-клиник Грузии, сообщила председатель "Ассоциации защиты прав врачей" Саломе Лолуа на брифинге.
Ассоциация также распространила видеозапись произошедшего на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Лолуа, дежурная санитарка в пять утра 21 декабря 2021 года совершала дежурный обход в отделении интенсивной терапии. Она обратилась к мужчине, жалующемуся на плохое самочувствие, подала ему кислородную маску и хотела проверить уровень кислорода в крови.
"Когда санитарка наклонилась за аппаратом для сатурации, пациент схватил ее за шею и два раза ударил острым предметом в лицо", - рассказала Лолуа детали нападения.
По ее словам, мужчина ранил санитарку в горло и щеку. На щеку женщине наложили семь швов. Как выяснилось, что у нее также повреждена слюнная железа.
"На данном этапе ее состояние после прохождения курса реабилитации удовлетворительное", - сказала Лолуа.
Что касается нападавшего, то его поместили в тюремную больницу. По факту, как сказала глава "Ассоциации защиты прав врачей", возбуждено уголовное дело.
Что стало причиной нападения на санитарку, правозащитникам пока неизвестно. Лолуа отмечает, что между санитаркой и пациентом не было конфликтов и она несколько дежурств ухаживала за пациентом, который проходил лечение две недели.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.