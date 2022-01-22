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Чем "омикрон" отличается от "дельта"? Ответ грузинских эпидемиологов
Чем "омикрон" отличается от "дельта"? Ответ грузинских эпидемиологов
"Омикрон" характеризует такое же течение заболевания как у простуды, а дельта-штамм можно сравнить с гриппом 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T16:14+0400
2022-01-22T16:14+0400
2022-01-22T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские эпидемиологи рассказали о главных отличиях двух штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта"? и озвучили свои прогнозы по поводу распространения коронавируса в Грузии.В субботу число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки превысило критическую отметку в 10 тысяч и составило 11 039 случаев. Это самый высокий показатель зараженных с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии. При этом лечение от коронавируса, по данным на 22 января, проходят 70,4 тысячи человек.Как заявляют эпидемиологи, причиной быстрого распространения вируса является новый штам коронавируса "омикрон"."Омикрон" по сравнению со штаммом "дельта" и другими штаммами распространяется быстрее, и риск заражения в три раза больше", – пояснил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе журналистам.Главное отличиеГлава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе утверждает, что главное отличие между штаммом "омикрон" и другими штаммами в симптоматике.При этом он отметил, что если течение "дельты" сопровождается ломотой в теле, головными болями и высокой температурой, то во время "омикрона" чаще бывает насморк, потливость и заложенность носа.Чего ждатьЭпидемиологи уверены, что число случаев заражения будет увеличиваться. Причиной же подобного развития ситуации называется низкий уровень вакцинации, несоблюдение правил дистанции, ношения масок и запрета на собрания.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 041 749 случаев инфицирования. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 956 627 пациентов .Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, всего в Грузии скончались 14 673 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, коронавирус covid-19
Чем "омикрон" отличается от "дельта"? Ответ грузинских эпидемиологов
16:14 22.01.2022 (обновлено: 16:25 22.01.2022)
"Омикрон" характеризует такое же течение заболевания как у простуды, а дельта-штамм можно сравнить с гриппом
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские эпидемиологи рассказали о главных отличиях двух штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта"? и озвучили свои прогнозы по поводу распространения коронавируса в Грузии.
В субботу число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки превысило критическую отметку в 10 тысяч и составило 11 039 случаев. Это самый высокий показатель зараженных с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии. При этом лечение от коронавируса, по данным на 22 января, проходят 70,4 тысячи человек.
Как заявляют эпидемиологи, причиной быстрого распространения вируса является новый штам коронавируса "омикрон".
"Омикрон" по сравнению со штаммом "дельта" и другими штаммами распространяется быстрее, и риск заражения в три раза больше", – пояснил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе журналистам.
Главное отличие
Глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе утверждает, что главное отличие между штаммом "омикрон" и другими штаммами в симптоматике.
"Единственное различие между штаммами, на которое можно опираться, это течение заболевания. "Омикрон" характеризует такое же течение заболевания как у простуды, а дельта-штамм можно сравнить с протеканием гриппа", – сказал Чхаидзе в эфире телеканала "Имеди".
При этом он отметил, что если течение "дельты" сопровождается ломотой в теле, головными болями и высокой температурой, то во время "омикрона" чаще бывает насморк, потливость и заложенность носа.
Чего ждать
Эпидемиологи уверены, что число случаев заражения будет увеличиваться. Причиной же подобного развития ситуации называется низкий уровень вакцинации, несоблюдение правил дистанции, ношения масок и запрета на собрания.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 041 749 случаев инфицирования. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 956 627 пациентов .Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, всего в Грузии скончались 14 673 человека.
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