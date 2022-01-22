https://sputnik-georgia.ru/20220122/chem-omikron-otlichaetsya-ot-delta-otvet-gruzinskikh-epidemiologov-263806684.html

Чем "омикрон" отличается от "дельта"? Ответ грузинских эпидемиологов

Чем "омикрон" отличается от "дельта"? Ответ грузинских эпидемиологов

"Омикрон" характеризует такое же течение заболевания как у простуды, а дельта-штамм можно сравнить с гриппом 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T16:14+0400

2022-01-22T16:14+0400

2022-01-22T16:25+0400

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коронавирус covid-19

шестая волна

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские эпидемиологи рассказали о главных отличиях двух штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта"? и озвучили свои прогнозы по поводу распространения коронавируса в Грузии.В субботу число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки превысило критическую отметку в 10 тысяч и составило 11 039 случаев. Это самый высокий показатель зараженных с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии. При этом лечение от коронавируса, по данным на 22 января, проходят 70,4 тысячи человек.Как заявляют эпидемиологи, причиной быстрого распространения вируса является новый штам коронавируса "омикрон"."Омикрон" по сравнению со штаммом "дельта" и другими штаммами распространяется быстрее, и риск заражения в три раза больше", – пояснил глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе журналистам.Главное отличиеГлава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе утверждает, что главное отличие между штаммом "омикрон" и другими штаммами в симптоматике.При этом он отметил, что если течение "дельты" сопровождается ломотой в теле, головными болями и высокой температурой, то во время "омикрона" чаще бывает насморк, потливость и заложенность носа.Чего ждатьЭпидемиологи уверены, что число случаев заражения будет увеличиваться. Причиной же подобного развития ситуации называется низкий уровень вакцинации, несоблюдение правил дистанции, ношения масок и запрета на собрания.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 041 749 случаев инфицирования. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 956 627 пациентов .Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, всего в Грузии скончались 14 673 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, коронавирус covid-19