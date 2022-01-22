https://sputnik-georgia.ru/20220122/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-22-yanvarya-263803617.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 января

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 января

На данный момент в Грузии 70 423 активных случая заражения, из них 4 462 нуждаются в стационарном лечении 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T12:37+0400

2022-01-22T12:37+0400

2022-01-22T12:37+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047451_93:0:3734:2048_1920x0_80_0_0_41bec56f3dd988fc58f54e59573c16d9.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские медики из 11 039 новых случаев заражения коронавирусом в стране, в Тбилиси зафиксировали 6 027 фактов инфицирования.По данным правительственного сайта Stopcov.ge, ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 63 875 тестов на коронавирус, 38 686 – на антиген, 25 189 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 041 749 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 199 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 956 627 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 14 673.На данный момент в Грузии 70 423 активных случая, из них 4 462 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 989 пациентов тяжелое, из них 275 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 921 пациент находится в ковид-гостиницах, 64 040 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек.Показатель положительности по данным на 21 января составляет 17,28%, за две недели – 11,98%, за семь дней – 14,32%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19