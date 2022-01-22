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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 января
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 января
На данный момент в Грузии 70 423 активных случая заражения, из них 4 462 нуждаются в стационарном лечении 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T12:37+0400
2022-01-22T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские медики из 11 039 новых случаев заражения коронавирусом в стране, в Тбилиси зафиксировали 6 027 фактов инфицирования.По данным правительственного сайта Stopcov.ge, ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 63 875 тестов на коронавирус, 38 686 – на антиген, 25 189 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 041 749 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 199 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 956 627 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 14 673.На данный момент в Грузии 70 423 активных случая, из них 4 462 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 989 пациентов тяжелое, из них 275 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 921 пациент находится в ковид-гостиницах, 64 040 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек.Показатель положительности по данным на 21 января составляет 17,28%, за две недели – 11,98%, за семь дней – 14,32%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 22 января

12:37 22.01.2022
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На данный момент в Грузии 70 423 активных случая заражения, из них 4 462 нуждаются в стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские медики из 11 039 новых случаев заражения коронавирусом в стране, в Тбилиси зафиксировали 6 027 фактов инфицирования.
По данным правительственного сайта Stopcov.ge, ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Имерети – 1 323
Аджария – 1 167
Шида Картли – 475
Квемо Картли – 512
Самегрело - Земо Сванети – 500
Кахети – 336
Мцхета-Мтианети – 203
Самцхе-Джавахети – 208
Гурия – 218
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
В стране за последние сутки сделано 63 875 тестов на коронавирус, 38 686 – на антиген, 25 189 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 041 749 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 199 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 956 627 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 14 673.
На данный момент в Грузии 70 423 активных случая, из них 4 462 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 989 пациентов тяжелое, из них 275 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 921 пациент находится в ковид-гостиницах, 64 040 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 39 человек.
Показатель положительности по данным на 21 января составляет 17,28%, за две недели – 11,98%, за семь дней – 14,32%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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