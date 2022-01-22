https://sputnik-georgia.ru/20220122/dialog-mezhdu-vlastyami-i-oppozitsiey-gruzii-na-grani-sryva-nazvany-prichiny-263807938.html

Диалог между властями и оппозицией Грузии на грани срыва: названы причины

Диалог между властями и оппозицией Грузии на грани срыва: названы причины

На этот раз камнем преткновения стало заявление европарламентариев 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T18:39+0400

2022-01-22T18:39+0400

2022-01-22T18:39+0400

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грузинская мечта

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Формат переговоров между представителями грузинских властей и оппозиции "Диалог Жана Моне" стал причиной для взаимных обвинений европарламентариев и парламента Грузии."Диалог Жана Моне", предусмотренный соглашением президента Европейского совета Шарля Мишеля, был основан в июне прошлого года. Его основой стал документ "Будущий путь Грузии", предложенный Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией от 19 апреля.В пятницу вечером европарламентарии во главе с евродепутатом Виолой фон Крамон заявили об отмене визита 21-22 января и обвинили в этом председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили.В кабинете спикера грузинского парламента с подобными обвинениями не согласны и обвиняют европарламентариев в обострении ситуации в стране."Распространенное 21 января заявление трех европарламентариев только усиливает риск роста поляризации, и не способствует началу диалога. Во избежание дальнейших недопониманий желательно, чтобы службы европарламента полностью опубликовали коммуникацию с кабинетом председателя парламента по поводу подготовительного визита перед диалогом", – говорится в заявлении кабинета спикера грузинского парламента .При этом в заявлении отмечается, что началу диалога должно предшествовать соглашение между председателем парламента Грузии и новым президентом Европарламента.В июле прошлого года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля. Между тем, к соглашению на данный момент присоединились практически все оппозиционные партии."Диалог Жана Моне" – это инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими силами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, европарламент, шалва папуашвили