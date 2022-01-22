https://sputnik-georgia.ru/20220122/draki-ne-budet-novyy-paren-kardashyan-otvetil-na-ugrozy-kane-uesta-263703003.html
Драки не будет: новый парень Кардашьян ответил на угрозы Канье Уэста
Драки не будет: новый парень Кардашьян ответил на угрозы Канье Уэста
Известный комик настроен очень оптимистично и даже пытается отшутиться от нападок рэпера в свой адрес
2022-01-22T10:10+0400
2022-01-22T10:10+0400
2022-01-22T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый парень звезды реалити Ким Кардашьян ответил на угрозы ее экс-мужа Канье Уэста – комик Пит Дэвидсон дал понять, что его не интересуют разборки с кулаками. Несмотря на роман с актрисой Джулией Фокс, Канье ревнует свою экс-возлюбленную к новому парню. В новой песне рэпера даже есть строчки о том, что Бог спас его для того, чтобы "ударить Пита Дэвидсона". И недавно стало известно, как комик отреагировал на угрозы Уэста. Источники из окружения нового бойфренда Кардашьян заявили, что Питт подозревал, что станет "крайним" в истории Ким и Канье, и все камни полетят в него. Но он даже не собирается злиться и звать музыканта на "дуэль". Дэвидсону даже польстило, что рэп-звезда упомянул его в своей песне и теперь ему кажется, что "он будет жить вечно". Таким образом, парень Кардашьян пытается доказать, что предпочитает видеть во всем только положительные стороны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды
Драки не будет: новый парень Кардашьян ответил на угрозы Канье Уэста
Известный комик настроен очень оптимистично и даже пытается отшутиться от нападок рэпера в свой адрес
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый парень звезды реалити Ким Кардашьян ответил на угрозы ее экс-мужа Канье Уэста – комик Пит Дэвидсон дал понять, что его не интересуют разборки с кулаками.
Несмотря на роман с актрисой Джулией Фокс, Канье ревнует свою экс-возлюбленную к новому парню. В новой песне рэпера даже есть строчки о том, что Бог спас его для того, чтобы "ударить Пита Дэвидсона". И недавно стало известно, как комик отреагировал на угрозы Уэста.
Источники из окружения нового бойфренда Кардашьян заявили, что Питт подозревал, что станет "крайним" в истории Ким и Канье, и все камни полетят в него. Но он даже не собирается злиться и звать музыканта на "дуэль".
"Он не хочет драться с Канье. Пит очень уважает его, ведь он отец детей Ким и это имеет значение. Он никогда не станет препятствием к их общению", – цитирует анонима популярное издание Hollywood Life.
Дэвидсону даже польстило, что рэп-звезда упомянул его в своей песне и теперь ему кажется, что "он будет жить вечно". Таким образом, парень Кардашьян пытается доказать, что предпочитает видеть во всем только положительные стороны.
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