https://sputnik-georgia.ru/20220122/eksport-iz-gruzii-v-rossiyu-vyros-na-38-v-2021-godu-263801611.html

Экспорт из Грузии в Россию вырос на 38% в 2021 году

Экспорт из Грузии в Россию вырос на 38% в 2021 году

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ в прошлом году вывезли 107,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 105 тысяч тонн ферросплавов, 38,4 тысячи тонн натурального виноградного вина и примерно 25 тысяч тонн фруктов и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ в 2021 году завезли пшеницу общим весом 337,7 тысячи тонн.Из России в прошлом году также завезли 319,2 тысячи тонн нефтяных газов, 224,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 28,4 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, россия, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика