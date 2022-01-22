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Грузия борется с незаконным оборотом оружия: с начала года задержано 6 человек
Грузия борется с незаконным оборотом оружия: с начала года задержано 6 человек
Основная часть обвиняемых в незаконном обороте оружия – в прошлом судимые 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T14:56+0400
2022-01-22T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. МВД Грузии в субботу сообщило об очередных задержаниях за незаконный оборот огнестрельного оружия в Грузии – всего с начала года за это преступление задержано шесть человек.Борьба с незаконным оборотом оружия является одним из главных приоритетов МВД Грузии. Раскрываемость подобных преступлений выше 70%.По данным МВД, во время последней спецоперации в Тбилиси и регионе Имерети за незаконное хранение и приобретение оружия были задержаны три человека, у них были изъяты автомат Калашникова, обрез и пистолет.Во время первой операции в начале января сотрудники полиции изъяли четыре пистолета.Согласно материалам на сайте МВД Грузии, основная часть обвиняемых в незаконном обороте оружия – в прошлом судимые.Что касается данных прошлого года, то всего в Грузии по данным на 1 декабря 2021 года зарегистрирован 931 факт незаконного хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.При этом к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия в период с 1 января по 1 декабря 2021 года были привлечены 614 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии
Грузия борется с незаконным оборотом оружия: с начала года задержано 6 человек
14:56 22.01.2022 (обновлено: 15:13 22.01.2022)
Основная часть обвиняемых в незаконном обороте оружия – в прошлом судимые
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. МВД Грузии в субботу сообщило об очередных задержаниях за незаконный оборот огнестрельного оружия в Грузии – всего с начала года за это преступление задержано шесть человек.
Борьба с незаконным оборотом оружия является одним из главных приоритетов МВД Грузии. Раскрываемость подобных преступлений выше 70%.
По данным
МВД, во время последней спецоперации в Тбилиси и регионе Имерети за незаконное хранение и приобретение оружия были задержаны три человека, у них были изъяты автомат Калашникова, обрез и пистолет.
Во время первой операции в начале января сотрудники полиции изъяли четыре пистолета.
Согласно материалам на сайте МВД Грузии, основная часть обвиняемых в незаконном обороте оружия – в прошлом судимые.
Что касается данных прошлого года, то всего в Грузии по данным на 1 декабря 2021 года зарегистрирован 931 факт незаконного хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
При этом к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия в период с 1 января по 1 декабря 2021 года были привлечены 614 человек.
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