https://sputnik-georgia.ru/20220122/gruziya-boretsya-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-s-nachala-goda-zaderzhano-6-chelovek-263805488.html

Грузия борется с незаконным оборотом оружия: с начала года задержано 6 человек

Грузия борется с незаконным оборотом оружия: с начала года задержано 6 человек

Основная часть обвиняемых в незаконном обороте оружия – в прошлом судимые 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T14:56+0400

2022-01-22T14:56+0400

2022-01-22T15:13+0400

происшествия

новости

грузия

мвд грузии

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408327_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_8527018a8be15c5888dc3430d93895bf.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. МВД Грузии в субботу сообщило об очередных задержаниях за незаконный оборот огнестрельного оружия в Грузии – всего с начала года за это преступление задержано шесть человек.Борьба с незаконным оборотом оружия является одним из главных приоритетов МВД Грузии. Раскрываемость подобных преступлений выше 70%.По данным МВД, во время последней спецоперации в Тбилиси и регионе Имерети за незаконное хранение и приобретение оружия были задержаны три человека, у них были изъяты автомат Калашникова, обрез и пистолет.Во время первой операции в начале января сотрудники полиции изъяли четыре пистолета.Согласно материалам на сайте МВД Грузии, основная часть обвиняемых в незаконном обороте оружия – в прошлом судимые.Что касается данных прошлого года, то всего в Грузии по данным на 1 декабря 2021 года зарегистрирован 931 факт незаконного хранения, приобретения и ношения огнестрельного оружия, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года.При этом к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия в период с 1 января по 1 декабря 2021 года были привлечены 614 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии