https://sputnik-georgia.ru/20220122/istoricheskaya-pobeda-sbornaya-gruzii-po-futzalu-obygrala-azerbaydzhan-na-chempionate-evropy-263809570.html

Историческая победа! Сборная Грузии по футзалу обыграла Азербайджан на чемпионате Европы

Историческая победа! Сборная Грузии по футзалу обыграла Азербайджан на чемпионате Европы

Несмотря на пропущенные мячи подопечные Автандила Асатиани не сломались 22.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу одержала победу над Азербайджаном в своем первом в истории матче на чемпионате Европы в Нидерландах.Азербайджанцы очень активно начали встречу и к седьмой минуте счет уже был 2:0 в их пользу благодаря дублю Вилелы.Несмотря на быстро пропущенные мячи, подопечные Автандила Асатиани не сломались и на 10 минуте Элисандро сократил отставание до минимума.После перерыва грузинские футболисты больше владели мячом, а соперник, в основном, уповал на контратаки. В конечном итоге игровое преимущество дало свои плоды – Арчил Себескверадзе воспользовался передачей Шота Топурия и сравнял счет в матче.Финальную точку в противостоянии поставил Фейтоза, реализовавший на 32 минуте пенальти. После этого сборная Азербайджана постаралась сделать все возможное, чтобы сравнять счет, но цифры на табло так и не изменились.Вторая встреча группы "D" между сборными Испании и Боснии и Герцеговины начнется чуть позже – в 20:30 по тбилисскому времени.Следующий матч на турнире сборная Грузии проведет 26 января против Боснии и Герцеговины. В случае победы подопечные Асатиани гарантируют себе место в 1/4 финала, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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