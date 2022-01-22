Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220122/istoricheskaya-pobeda-sbornaya-gruzii-po-futzalu-obygrala-azerbaydzhan-na-chempionate-evropy-263809570.html
Историческая победа! Сборная Грузии по футзалу обыграла Азербайджан на чемпионате Европы
Историческая победа! Сборная Грузии по футзалу обыграла Азербайджан на чемпионате Европы
Несмотря на пропущенные мячи подопечные Автандила Асатиани не сломались 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T20:02+0400
2022-01-22T20:19+0400
спорт
новости
грузия
сборная грузии по футзалу
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263078765_0:84:1354:845_1920x0_80_0_0_263285532a2585e5dd15725edbe60241.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу одержала победу над Азербайджаном в своем первом в истории матче на чемпионате Европы в Нидерландах.Азербайджанцы очень активно начали встречу и к седьмой минуте счет уже был 2:0 в их пользу благодаря дублю Вилелы.Несмотря на быстро пропущенные мячи, подопечные Автандила Асатиани не сломались и на 10 минуте Элисандро сократил отставание до минимума.После перерыва грузинские футболисты больше владели мячом, а соперник, в основном, уповал на контратаки. В конечном итоге игровое преимущество дало свои плоды – Арчил Себескверадзе воспользовался передачей Шота Топурия и сравнял счет в матче.Финальную точку в противостоянии поставил Фейтоза, реализовавший на 32 минуте пенальти. После этого сборная Азербайджана постаралась сделать все возможное, чтобы сравнять счет, но цифры на табло так и не изменились.Вторая встреча группы "D" между сборными Испании и Боснии и Герцеговины начнется чуть позже – в 20:30 по тбилисскому времени.Следующий матч на турнире сборная Грузии проведет 26 января против Боснии и Герцеговины. В случае победы подопечные Асатиани гарантируют себе место в 1/4 финала, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263078765_110:0:1331:916_1920x0_80_0_0_179293665b92bc45ef8b3a804c11058e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, сборная грузии по футзалу, европа

Историческая победа! Сборная Грузии по футзалу обыграла Азербайджан на чемпионате Европы

20:02 22.01.2022 (обновлено: 20:19 22.01.2022)
© Facebook / Georgian Football FederationСборная Грузии по футзалу
Сборная Грузии по футзалу - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2022
© Facebook / Georgian Football Federation
Подписаться на
Несмотря на пропущенные мячи подопечные Автандила Асатиани не сломались
ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Сборная Грузии по футзалу одержала победу над Азербайджаном в своем первом в истории матче на чемпионате Европы в Нидерландах.
Азербайджанцы очень активно начали встречу и к седьмой минуте счет уже был 2:0 в их пользу благодаря дублю Вилелы.
Несмотря на быстро пропущенные мячи, подопечные Автандила Асатиани не сломались и на 10 минуте Элисандро сократил отставание до минимума.
После перерыва грузинские футболисты больше владели мячом, а соперник, в основном, уповал на контратаки. В конечном итоге игровое преимущество дало свои плоды – Арчил Себескверадзе воспользовался передачей Шота Топурия и сравнял счет в матче.
Финальную точку в противостоянии поставил Фейтоза, реализовавший на 32 минуте пенальти. После этого сборная Азербайджана постаралась сделать все возможное, чтобы сравнять счет, но цифры на табло так и не изменились.
Вторая встреча группы "D" между сборными Испании и Боснии и Герцеговины начнется чуть позже – в 20:30 по тбилисскому времени.
Следующий матч на турнире сборная Грузии проведет 26 января против Боснии и Герцеговины. В случае победы подопечные Асатиани гарантируют себе место в 1/4 финала, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский