https://sputnik-georgia.ru/20220122/mozhet-u-nas-s-kurbanom-chto-to-i-poluchitsya--podruga-eks-muzha-ksenii-borodinoy-263769717.html

"Может, у нас с Курбаном что-то и получится" – подруга экс-мужа Ксении Бородиной

"Может, у нас с Курбаном что-то и получится" – подруга экс-мужа Ксении Бородиной

О Виолетте известно, что она занимается косметологией и неплохо зарабатывает. У девушки также есть сын от предыдущего брака

2022-01-22T13:13+0400

2022-01-22T13:13+0400

2022-01-22T13:13+0400

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ксения бородина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Пользователи заподозрили подругу Ксении Бородиной и ее бывшего мужа Курбана Омарова в романе.Пользователи Сети стали подозревать, что у подруги Бородиной Виолетты роман с Курбановым, так как они много времени проводят вместе. Из-за большого интереса подписчиков, Виолетта все же ответила на всех интересующий вопрос.При этом с Ксенией девушка уже не общается, отмечая, что у них слишком разные взгляды на жизнь. Также Виолетта подчеркивает, что не считает, что поступает плохо по отношению к Бородиной."Я чужого мужа не уводила. Какие у Ксюши могут быть ко мне претензии? Они в разводе уже много месяцев. Все взрослые люди, никаких обид нет. Тем более у Ксении там другие мужчины", – подчеркнула Виолетта.О Виолетте известно, что она занимается косметологией и неплохо зарабатывает. У девушки также есть сын от предыдущего брака.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ксения бородина, российский шоу-бизнес