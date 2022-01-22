https://sputnik-georgia.ru/20220122/novyy-antirekord-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-na-11-039-263802521.html

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 11 039

Новый антирекорд: число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 11 039

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, выздоровели за сутки 5 199 человек 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 11 039 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в Грузии.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 041 749 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 199 человек, а с начала пандемии – 956 627. Скончались 14 673 (+42 за сутки).За сутки сделано 63 875 тестов, из которых 38 686 – на антиген и 25 189 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 17,28%, за последние 14 дней – 11,98%, за последние семь дней – 14,32%.Всего в Грузии сделано 2 651 265 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 193 прививки.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 4 462, в ковид-гостиницах – 1 921.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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