https://sputnik-georgia.ru/20220122/simonov-chto-budet-esli-rossii-otklyuchat-truboprovody-gaza-i-nefti-263805230.html
Симонов: Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти?
Симонов: Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти?
Что будет с российским газом и украинским водородом? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил эксперт в сфере энергетики, директор Фонда... 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T13:42+0400
2022-01-22T13:42+0400
2022-01-22T13:42+0400
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Зачем Германия открывает "водородное посольство" на Украине? Что будет, если Запад перестанет закупать российские газ и нефть? Сколько Россия сможет заработать на углеводородах в 2022-м году и что этому может помешать? Смотрите в видео, что ответил на эти вопросы Sputnik на русском эксперт в сфере энергетики Константин Симонов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, газпром, константин симонов, экспертное мнение, видео
Симонов: Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти?
Что будет с российским газом и украинским водородом? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил эксперт в сфере энергетики, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Зачем Германия открывает "водородное посольство" на Украине? Что будет, если Запад перестанет закупать российские газ и нефть? Сколько Россия сможет заработать на углеводородах в 2022-м году и что этому может помешать? Смотрите в видео, что ответил на эти вопросы Sputnik на русском
эксперт в сфере энергетики Константин Симонов.