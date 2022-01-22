https://sputnik-georgia.ru/20220122/simonov-chto-budet-esli-rossii-otklyuchat-truboprovody-gaza-i-nefti-263805230.html

Симонов: Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти?

Симонов: Что будет, если России отключат трубопроводы газа и нефти?

Что будет с российским газом и украинским водородом? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил эксперт в сфере энергетики, директор Фонда... 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T13:42+0400

2022-01-22T13:42+0400

2022-01-22T13:42+0400

россия

видео

мультимедиа

газпром

константин симонов

экспертное мнение

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Зачем Германия открывает "водородное посольство" на Украине? Что будет, если Запад перестанет закупать российские газ и нефть? Сколько Россия сможет заработать на углеводородах в 2022-м году и что этому может помешать? Смотрите в видео, что ответил на эти вопросы Sputnik на русском эксперт в сфере энергетики Константин Симонов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, газпром, константин симонов, экспертное мнение, видео