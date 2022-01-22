https://sputnik-georgia.ru/20220122/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-263809740.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Непогода создала проблемы на ряде автодорог в Грузии 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T20:38+0400

2022-01-22T20:38+0400

2022-01-22T20:38+0400

новости

грузия

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24770/35/247703598_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3325476230c5aba20012816327a8157c.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. После очистительных работ только часть трасс в Грузии остаются закрытыми, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение транспорта на ряде дорог в Грузии затруднено из-за снегопада, гололеда и плохой видимости. В нужных местах мобилизована спецтехника, дороги постоянно посыпаются солью.Из-за интенсивного снегопада на 17-33 км (Буксиети-Чхакаура) участка внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остальных видов транспорта движение запрещено.Из-за интенсивного снегопада на 39-62 км (перевал Накерала) участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное.Сохраняется запрет для передвижения трайлеров и на участке Лентехи-Меле трассы Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Меле.Аналогичный режим действует и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси- Багдати-Абастумани-Бенара.Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 1-22 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и вместительностью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.Из-за метели и низкой видимости на 94-110 км участке автомобильной дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада на автомобильной дороге Сачхере-Они движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободное.Из-за обильного снега на 86-106 км участке автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми-Ахалцихе разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остальных видов транспорта движение запрещено.Снег создал проблемы в Зугдидском районе. Так на участке Местиа-Ушгули трассы внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте с шинами, соответствующими зимнему периоду, а также следовать режимам, установленным на дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители