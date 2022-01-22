https://sputnik-georgia.ru/20220122/sotsrabotniki-v-gruzii-prekratili-zabastovku-chego-dobilis-protestuyuschie-263805820.html

Соцработники в Грузии прекратили забастовку: чего добились протестующие

Соцработники в Грузии прекратили забастовку: чего добились протестующие

Забастовка прекращена с условием повышения зарплат на 40-60% и увеличения надбавок 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T15:32+0400

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общество

новости

грузия

забастовка

"сеть солидарности"

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники Агентства социального обслуживания прекратили забастовку, говорится в сообщении профсоюза "Сеть солидарности".Около 400 сотрудников в Агентстве социального обслуживания, в том числе соцагенты, специалисты и юристы, с понедельника отказывались выходить на работу, требуя повышения зарплат вдвое и улучшения условий труда.По данным профсоюза, забастовка прекращена на следующих условиях: повышение зарплат на 40-60%, оплата декретного отпуска, оплата времени забастовки, обеспечение агентов транспортом, заключение долгосрочных контрактов и увеличение надбавок.В частности, работники будут получать оклад в размере 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а старшие социальные агенты – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, забастовка, "сеть солидарности"