https://sputnik-georgia.ru/20220122/sovmestnye-ucheniya-soyuznaya-reshimost--2022-rossii-i-belarusi---video-263805686.html

Совместные учения "Союзная решимость – 2022" России и Беларуси - видео

Совместные учения "Союзная решимость – 2022" России и Беларуси - видео

В Беларуси стартовал первый этап совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022". Подробнее о военных маневрах - смотрите в видео. 22.01.2022, Sputnik Грузия

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Совместные учения России и Беларуси пройдут в два этапа. Совместная группировка сил отработает комплекс мер по отражению агрессии против Союзного государства. Подробнее - смотрите в видео, в котором использованы кадры пресс-службы министерства обороны РФ.

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россия, видео, мультимедиа, беларусь, военные учения, видео