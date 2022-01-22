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Совместные учения "Союзная решимость – 2022" России и Беларуси - видео
Совместные учения "Союзная решимость – 2022" России и Беларуси - видео
В Беларуси стартовал первый этап совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022". Подробнее о военных маневрах - смотрите в видео. 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T09:10+0400
2022-01-22T09:10+0400
2022-01-22T14:26+0400
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Совместные учения России и Беларуси пройдут в два этапа. Совместная группировка сил отработает комплекс мер по отражению агрессии против Союзного государства. Подробнее - смотрите в видео, в котором использованы кадры пресс-службы министерства обороны РФ.
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россия, видео, мультимедиа, беларусь, военные учения, видео
Совместные учения "Союзная решимость – 2022" России и Беларуси - видео
09:10 22.01.2022 (обновлено: 14:26 22.01.2022)
В Беларуси стартовал первый этап совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022". Подробнее о военных маневрах - смотрите в видео.
Совместные учения России и Беларуси пройдут в два этапа. Совместная группировка сил отработает комплекс мер по отражению агрессии против Союзного государства. Подробнее - смотрите в видео, в котором использованы кадры пресс-службы министерства обороны РФ.