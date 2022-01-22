https://sputnik-georgia.ru/20220122/srazu-tri-zemletryaseniya-proizoshli-v-gruzii-za-noch-263803467.html

Сразу три землетрясения произошли в Грузии за ночь

Сразу три землетрясения произошли в Грузии за ночь

Сила подземных толчков колебалась в районе 3-4 баллов 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T11:31+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сразу три землетрясения произошли в Грузии минувшей ночью, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.По данным центра, эпицентры всех трех землетрясений находились недалеко от села Самеба на востоке страны.Первые подземные толчки магнитудой 3,1 произошли в 02:28 по тбилисскому времени. Второе землетрясение силой 3,0 балла было зафиксировано в 02:37, а третье – магнитудой 3,7 в 04:46 по тбилисскому времени. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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