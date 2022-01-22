https://sputnik-georgia.ru/20220122/ucheba-v-razgar-pandemii-v-minobrazovaniya-gruzii-rasskazali-o-situatsii-v-shkolakh-263804265.html
Учеба в разгар пандемии: в Минобразования Грузии рассказали о ситуации в школах
Учеба в разгар пандемии: в Минобразования Грузии рассказали о ситуации в школах
В случае обнаружения коронавируса у школьника или педагога – отдельный класс или школа переходит на дистанционное обучение 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T13:46+0400
2022-01-22T13:46+0400
2022-01-22T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Второй семестр в школах Грузии проходит в максимально безопасных условиях с точки зрения ковид-пандемии, говорится в сообщении министерства образования и науки.С 17 января в школах возобновился весенний семестр 2021-22 учебного года. На прошлой неделе коронавирус подтвердился у 0,8% учителей и 0,1% учащихся.По данным министерства, в случае обнаружения коронавируса у школьника или педагога – отдельный класс или школа сразу же переходит на дистанционное обучение.На данном этапе 21 школа находится на дистанционном обучении и 84 отдельных класса. 80 учителей группы риска по всей Грузии пожелали проводить обучение в дистанционном формате.В настоящее время вакцинировано 73,5% учителей и представителей администрации школ.Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, минобразования грузии, школа, коронавирус covid-19
Учеба в разгар пандемии: в Минобразования Грузии рассказали о ситуации в школах
В случае обнаружения коронавируса у школьника или педагога – отдельный класс или школа переходит на дистанционное обучение
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik.
Второй семестр в школах Грузии проходит в максимально безопасных условиях с точки зрения ковид-пандемии, говорится в сообщении
министерства образования и науки.
С 17 января в школах возобновился весенний семестр 2021-22 учебного года. На прошлой неделе коронавирус подтвердился у 0,8% учителей и 0,1% учащихся.
По данным министерства, в случае обнаружения коронавируса у школьника или педагога – отдельный класс или школа сразу же переходит на дистанционное обучение.
На данном этапе 21 школа находится на дистанционном обучении и 84 отдельных класса. 80 учителей группы риска по всей Грузии пожелали проводить обучение в дистанционном формате.
В настоящее время вакцинировано 73,5% учителей и представителей администрации школ.
Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.