https://sputnik-georgia.ru/20220122/ucheba-v-razgar-pandemii-v-minobrazovaniya-gruzii-rasskazali-o-situatsii-v-shkolakh-263804265.html

Учеба в разгар пандемии: в Минобразования Грузии рассказали о ситуации в школах

Учеба в разгар пандемии: в Минобразования Грузии рассказали о ситуации в школах

В случае обнаружения коронавируса у школьника или педагога – отдельный класс или школа переходит на дистанционное обучение 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T13:46+0400

2022-01-22T13:46+0400

2022-01-22T13:46+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

минобразования грузии

школа

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251907710_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_89a1dd67f5ba841d4426551b5d33f7c6.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Второй семестр в школах Грузии проходит в максимально безопасных условиях с точки зрения ковид-пандемии, говорится в сообщении министерства образования и науки.С 17 января в школах возобновился весенний семестр 2021-22 учебного года. На прошлой неделе коронавирус подтвердился у 0,8% учителей и 0,1% учащихся.По данным министерства, в случае обнаружения коронавируса у школьника или педагога – отдельный класс или школа сразу же переходит на дистанционное обучение.На данном этапе 21 школа находится на дистанционном обучении и 84 отдельных класса. 80 учителей группы риска по всей Грузии пожелали проводить обучение в дистанционном формате.В настоящее время вакцинировано 73,5% учителей и представителей администрации школ.Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, минобразования грузии, школа, коронавирус covid-19