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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220122/v-novom-seriale-o-garri-pottere-sygrayut-transgendernye-i-nebinarnye-aktery-263733267.html
В новом сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры
В новом сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры
О создании сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера объявила телекомпания НВО в январе 2021 года
2022-01-22T19:17+0400
2022-01-22T19:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Главные роли в сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры, о грядущем гендерном и расовом разнообразии сериала сообщило издание Daily Mail.В кастинг-списке отмечается, что на роль отца Гарри (Джеймса Поттера) создатели ищут актера "азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения".О создании сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера объявила телекомпания НВО в январе 2021 года. Ранее отмечалось, что помешать созданию проекта могли два момента – автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая должна была одобрить идею сериала. Также компаниям нужно было договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, владеющей контрактом на трансляцию фильмов и разнообразного контента, связанного с Гарри Поттером.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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новости, в мире, фильмы о гарри поттере, мировая культура, джоан роулинг, шоу-бизнес, зарубежные звезды

В новом сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры

19:17 22.01.2022
© photo: cortesy of Caro Premier  / Перейти в фотобанкДэниел Редклифф (Гарри Поттер) и Эмма Уотсон (Гермиона Грэинджер) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) и Эмма Уотсон (Гермиона Грэинджер) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса Гарри Поттер и Принц-полукровка - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2022
© photo: cortesy of Caro Premier
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
О создании сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера объявила телекомпания НВО в январе 2021 года
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Главные роли в сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры, о грядущем гендерном и расовом разнообразии сериала сообщило издание Daily Mail.
В кастинг-списке отмечается, что на роль отца Гарри (Джеймса Поттера) создатели ищут актера "азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения".

Роль мамы Гарри (Лили Эванс) предлагают "гендерно-неконформной, небинарной, транс-женщине". А вот роль Питера Петтигрю сыграет "гендерно-неконформный, небинарный, транс-мужчина".

О создании сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера объявила телекомпания НВО в январе 2021 года. Ранее отмечалось, что помешать созданию проекта могли два момента – автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая должна была одобрить идею сериала.
Также компаниям нужно было договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, владеющей контрактом на трансляцию фильмов и разнообразного контента, связанного с Гарри Поттером.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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