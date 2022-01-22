https://sputnik-georgia.ru/20220122/v-novom-seriale-o-garri-pottere-sygrayut-transgendernye-i-nebinarnye-aktery-263733267.html

В новом сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры

В новом сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры

О создании сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера объявила телекомпания НВО в январе 2021 года

2022-01-22T19:17+0400

2022-01-22T19:17+0400

2022-01-22T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Главные роли в сериале о Гарри Поттере сыграют трансгендерные и небинарные актеры, о грядущем гендерном и расовом разнообразии сериала сообщило издание Daily Mail.В кастинг-списке отмечается, что на роль отца Гарри (Джеймса Поттера) создатели ищут актера "азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского происхождения".О создании сериала по мотивам вселенной Гарри Поттера объявила телекомпания НВО в январе 2021 года. Ранее отмечалось, что помешать созданию проекта могли два момента – автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая должна была одобрить идею сериала. Также компаниям нужно было договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, владеющей контрактом на трансляцию фильмов и разнообразного контента, связанного с Гарри Поттером.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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новости, в мире, фильмы о гарри поттере, мировая культура, джоан роулинг, шоу-бизнес, зарубежные звезды