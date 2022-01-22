https://sputnik-georgia.ru/20220122/vaktsiny-sputnik-v-i-pfizer-protiv-omikrona---sravnenie-263807408.html

Вакцины Sputnik V и Pfizer против "Омикрона" – сравнение

Вакцины Sputnik V и Pfizer против "Омикрона" – сравнение

Привившиеся вакциной Sputnik V развивают более чем в два раза больше антител к "омикрону", чем вакцинированные Pfizer. Об этом заявили итальянские... 22.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-22T16:57+0400

2022-01-22T16:57+0400

2022-01-22T17:17+0400

инфографика

вакцинация от коронавируса

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/16/263806152_0:0:1202:676_1920x0_80_0_0_bc40aad405fc2c8434d16182f5ad5061.png

Исследование проводилось в лаборатории Института Спалланцани в Италии на основе образцов сыворотки крови привитых двумя этими вакцинами со сходными уровнями IgG-антител и вирусонейтрализующей активности к исходному штамму вируса.В результате совместного исследования специалисты пришли к выводу, что средний титр антител к "омикрону" у Sputnik V в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, инфографика