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Вакцины Sputnik V и Pfizer против "Омикрона" – сравнение
Вакцины Sputnik V и Pfizer против "Омикрона" – сравнение
Привившиеся вакциной Sputnik V развивают более чем в два раза больше антител к "омикрону", чем вакцинированные Pfizer. Об этом заявили итальянские... 22.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-22T16:57+0400
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Исследование проводилось в лаборатории Института Спалланцани в Италии на основе образцов сыворотки крови привитых двумя этими вакцинами со сходными уровнями IgG-антител и вирусонейтрализующей активности к исходному штамму вируса.В результате совместного исследования специалисты пришли к выводу, что средний титр антител к "омикрону" у Sputnik V в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации.
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инфографика, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, инфографика
Вакцины Sputnik V и Pfizer против "Омикрона" – сравнение
16:57 22.01.2022 (обновлено: 17:17 22.01.2022)
Привившиеся вакциной Sputnik V развивают более чем в два раза больше антител к "омикрону", чем вакцинированные Pfizer. Об этом заявили итальянские исследователи
Исследование проводилось в лаборатории Института Спалланцани в Италии на основе образцов сыворотки крови привитых двумя этими вакцинами со сходными уровнями IgG-антител и вирусонейтрализующей активности к исходному штамму вируса.
В результате совместного исследования специалисты пришли к выводу, что средний титр антител к "омикрону" у Sputnik V в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации.