https://sputnik-georgia.ru/20220123/balans-byudzheta-stran-kavkazskogo-regiona-s-2012-po-2022-gody-263822055.html

Баланс бюджета стран Кавказского региона с 2012 по 2022 годы

Баланс бюджета стран Кавказского региона с 2012 по 2022 годы

Отношение баланса бюджета к ВВП показывает соотношение между разницей доходов и расходов государства и ВВП 23.01.2022, Sputnik Грузия

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экономика

инфографика

кавказ

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Сколько составляет баланс бюджета по отношению к ВВП в странах Кавказского региона в период с 2012 по 2022 годы, вы узнаете в инфографике Sputnik АзербайджанПри превышении уровня доходов государства над его расходами образуется положительное сальдо (профицит), а при превышении расходов бюджета над его доходами - дефицит.Согласно данным сайта Statista, приведенным в инфографике, в Грузии максимальный дефицит бюджетного баланса в 2020 году.Между тем, прогноз роста экономики на 2022 год составил 6%. При этом он учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии. Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.

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экономика, инфографика, кавказ