https://sputnik-georgia.ru/20220123/chislo-vyyavlennykh-v-armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-350-tysyach-263815730.html

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 350 тысяч

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 350 тысяч

Число излечившихся от COVID в Армении составляет 334 218, на лечении находятся 7 942 человека 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T11:32+0400

2022-01-23T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 351 711, сообщает Sputnik Армения.Согласно информации Национального центра контроля и профилактики заболеваний, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 814.Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 028 (плюс 2 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 523 (плюс 3 случая за минувшие сутки).Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 630 тысяч >>Число излечившихся от инфекции составляет 334 218. На лечении находятся 7 942 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 674 913 (5 121 за последние сутки).Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года, а следующим решением – до 20 июня 2022 года. Масочный режим в республике сохраняется.

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