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Епископ Грузинской православной церкви скончался от последствий коронавируса
Епископ Грузинской православной церкви скончался от последствий коронавируса
После смерти митрополита Некресского в сентябре прошлого года из-за последствий коронавируса владыка Димитрий был назначен временно исполняющим обязанности... 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Епископ епархии Хорнабуджи и Эрети (Херети) на востоке Грузии Димитрий ( Рамаз Капанадзе) скончался от последствий коронавируса, сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии в Facebook.Епископу было 46 лет.Владыка Димитрий был возведен в ранг епископа в 2013 году и направлен в Маргветскую и Убисскую епархии, где служил до 2015 года. Затем он был назначен в епархию Хорнабуджи и Эрети.После смерти митрополита Некресского Сергия (Чекуришвили) 19 сентября прошлого года из-за последствий коронавируса владыка Димитрий был также назначен временно исполняющим обязанности правителя Некресской епархии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, патриархия грузии, коронавирус covid-19
Епископ Грузинской православной церкви скончался от последствий коронавируса
21:06 23.01.2022 (обновлено: 21:08 23.01.2022)
После смерти митрополита Некресского в сентябре прошлого года из-за последствий коронавируса владыка Димитрий был назначен временно исполняющим обязанности правителя Некресской епархии
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Епископ епархии Хорнабуджи и Эрети (Херети) на востоке Грузии Димитрий ( Рамаз Капанадзе) скончался от последствий коронавируса, сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии в Facebook.
"Здоровье владыки Димитрия ухудшилось из-за коронавируса. Последние несколько дней он находился на лечении в больнице. Выражаем глубокую душевную боль и скорбь по поводу кончины епископа Димитрия. Мы вознесем молитвы о его бессмертной душе, чтобы Господь направил его в святилище праведников", — говорится в заявлении
.
Владыка Димитрий был возведен в ранг епископа в 2013 году и направлен в Маргветскую и Убисскую епархии, где служил до 2015 года. Затем он был назначен в епархию Хорнабуджи и Эрети.
После смерти митрополита Некресского Сергия (Чекуришвили) 19 сентября прошлого года из-за последствий коронавируса владыка Димитрий был также назначен временно исполняющим обязанности правителя Некресской епархии.
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