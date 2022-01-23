https://sputnik-georgia.ru/20220123/episkop-gruzinkoy-tserkvi-skonchalsya-ot-posledstviy-koronavirusa-263823175.html

Епископ Грузинской православной церкви скончался от последствий коронавируса

Епископ Грузинской православной церкви скончался от последствий коронавируса

После смерти митрополита Некресского в сентябре прошлого года из-за последствий коронавируса владыка Димитрий был назначен временно исполняющим обязанности... 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T21:06+0400

2022-01-23T21:06+0400

2022-01-23T21:08+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

патриархия грузии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041662_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4ef88f8df365460388e0f691e931a420.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Епископ епархии Хорнабуджи и Эрети (Херети) на востоке Грузии Димитрий ( Рамаз Капанадзе) скончался от последствий коронавируса, сообщает Служба по связям с общественностью Патриархии Грузии в Facebook.Епископу было 46 лет.Владыка Димитрий был возведен в ранг епископа в 2013 году и направлен в Маргветскую и Убисскую епархии, где служил до 2015 года. Затем он был назначен в епархию Хорнабуджи и Эрети.После смерти митрополита Некресского Сергия (Чекуришвили) 19 сентября прошлого года из-за последствий коронавируса владыка Димитрий был также назначен временно исполняющим обязанности правителя Некресской епархии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, патриархия грузии, коронавирус covid-19