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Эрдоган заявил о подготовке встречи в рамках платформы 3+3 в Турции

Эрдоган заявил о подготовке встречи в рамках платформы 3+3 в Турции

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анкара намерена провести у себя очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", заявил президент Турции Реджеп Тайип... 23.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анкара намерена провести у себя очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии заявил что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Южному Кавказу.В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поскольку дипотношений у России с Грузией нет и у российской стороны меньше возможностей объяснять ей выгоды платформы, то РФ обращалась к Турции, Азербайджану, чтобы они представили Тбилиси преимущества нового формата. Это ни к чему Грузию не обяжет в политическом плане, добавил Лавров.

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