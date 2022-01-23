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Эрдоган заявил о подготовке встречи в рамках платформы 3+3 в Турции
Эрдоган заявил о подготовке встречи в рамках платформы 3+3 в Турции
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анкара намерена провести у себя очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", заявил президент Турции Реджеп Тайип... 23.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анкара намерена провести у себя очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии заявил что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Южному Кавказу.В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поскольку дипотношений у России с Грузией нет и у российской стороны меньше возможностей объяснять ей выгоды платформы, то РФ обращалась к Турции, Азербайджану, чтобы они представили Тбилиси преимущества нового формата. Это ни к чему Грузию не обяжет в политическом плане, добавил Лавров.
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Эрдоган заявил о подготовке встречи в рамках платформы 3+3 в Турции
16:35 23.01.2022 (обновлено: 16:52 23.01.2022)
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Анкара намерена провести у себя очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.
В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
"В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера, сообщило РИА Новости.
Ранее МИД Грузии заявил что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Южному Кавказу.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поскольку дипотношений у России с Грузией нет и у российской стороны меньше возможностей объяснять ей выгоды платформы, то РФ обращалась к Турции, Азербайджану, чтобы они представили Тбилиси преимущества нового формата. Это ни к чему Грузию не обяжет в политическом плане, добавил Лавров.