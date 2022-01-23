https://sputnik-georgia.ru/20220123/goroskop-na-segodnya-24-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263808213.html

Гороскоп на сегодня 24 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 24 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 24 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T09:36+0400

2022-01-23T09:36+0400

2022-01-23T09:36+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овны 24 января могут добиться успехов во всех начинаниях и продвинуться в профессиональной сфере. Однако представители знака зодиака должны понимать, что перевод на новую должность предполагает и новый уровень ответственности. По гороскопу, Овнам новые знакомства принесут сегодня усталость и разочарование. Отдых и общение с близкими поднимут знаку зодиака настроение, а любимый человек окружит заботой.Тельцы 24 января смогут решить проблему, которая отнимала у них практически все время и силы. Возможны конфликтные ситуации в профессиональной деятельности и неудовлетворение сделанной работой. Знаку зодиака нужно быть осторожнее сегодня с деньгами и не тратить слишком много. Одиноких в личной жизни ждут большие перемены, а отношения семейных пройдут проверку на прочность.Близнецам 24 января не следует заниматься ответственными делами, для выполнения которых требуется максимальная концентрация. Благодаря неожиданному денежному поступлению, знак зодиака сможет решить накопившиеся финансовые проблемы, но назначать сегодня важные встречи не следует. По гороскопу, одиноких ожидают приятные сюрпризы – благоприятно сегодня для любви и романтических встреч.Раку 24 января не следует принимать важные решения - менять сегодня партнеров или работу. Знаку зодиака не стоит сегодня пренебрегать своими основными обязанностями. Совместный отдых поможет им сгладить напряженность в отношениях с любимым человеком. По гороскопу, Раку нужно позаботиться о своем здоровье, заняться профилактикой имеющихся заболеваний и проконсультироваться у специалистов.Львам 24 января не стоит брать банковский кредит или одалживать деньги – им будет сложно выполнить долговые обязательства. Знаку зодиака нежелательно сегодня браться за решение задач, превышающих их силы и возможности, – им следует строить реальные планы, а не хвататься одновременно за несколько дел, чтобы не потерпеть неудачу. Одинокие имеют шанс устроить сегодня личную жизнь.Девам 24 января нежелательно начинать новый проект, пока не заручатся поддержкой влиятельных покровителей. Знаку зодиака не стоит сегодня планировать крупные сделки и дорогостоящие покупки. Девам желательно вести себя более сдержанно, чем всегда, чтобы избежать недоразумений и конфликтов. Чтобы поддерживать себя в тонусе, гороскоп рекомендует делать ежедневно комплекс спортивных упражнений.Весам 24 января желательно посвятить повышению квалификации и не тратить напрасно свои силы на работу, толку все равно будет мало. Представители знака зодиака могут сегодня планировать предстоящее мероприятие – вечеринку или чего-то в этом роде. Благоприятно сегодня для любви и романтических приключений – одинокие представители могут встретить свою вторую половинку.Скорпионам 24 января нужно посвятить обучению - не следует им сегодня принимать важные решения и пренебрегать своими основными обязанностями. У представителей знака зодиака может проявиться аллергическая реакция, поэтому им лучше исключить сегодня употребление экзотичных блюд и алкоголя. По гороскопу, одинокие смогут завязать романтическое знакомство благодаря чувству юмора.Стрельцам 24 января гарантирован профессиональный успех, если они смогут сегодня проявить себя соответственно. Гороскоп знаку зодиака рекомендует заняться самообразованием и изучить необходимую литературу, а вот доверять незнакомым людям, особенно если они обещают помочь заработать легкие деньги, не стоит. Чтобы избежать проблем со здоровьем, вы должны ограничить себя в еде и в употреблении алкоголя.Козерогам 24 января желательно рискнуть - только смелые решения приведут к результату, о котором они даже и не мечтали. Знаку зодиака не стоит полагаться сегодня только на собственное мнение - лучше прислушаться к советам человека, мнению которого доверяют. Чтобы улучшить качество рациона, гороскоп рекомендует есть свежие фрукты и пить много воды. Вечер лучше провести с родными.Водолеям гороскоп 24 января рекомендует сконцентрироваться на главном - благоприятно сегодня для финансовой работы и заключения выгодной сделки. Знаку зодиака не нужно верить провокациям и домыслам недоброжелателей, которые попытаются рассорить их с любимым человеком. В отношениях с родными желательно правильно расставить приоритеты и достичь определенности.По гороскопу, Рыбы 24 января смогут генерировать интересные идеи и требовать от начальства повышения. Бюджет знаку зодиака следует планировать более тщательно, чтобы ситуация с финансами не вышла из-под контроля. Рыбам больше внимания нужно уделить семье, поскольку работа отнимает все время и на семейные дела сил не останется. Не стоит отказывать родственнику в помощи, в которой он нуждается.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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гороскоп