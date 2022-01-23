https://sputnik-georgia.ru/20220123/gruzinskie-spasateli-predupredili-ob-opasnosti-vykhoda-na-led-vodoemov-263821121.html

Грузинские спасатели предупредили об опасности выхода на лед водоемов

Грузинские спасатели предупредили об опасности выхода на лед водоемов

Несколько спасательных бригад мобилизованы для обеспечения безопасности в Тбилиси в районе озера Лиси и Черепашьего озера 23.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-23T19:02+0400

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общество

новости

грузия

озеро лиси

черепашье озеро

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призывает граждан быть предельно осторожными вблизи озер и водохранилищ и не пересекать замерзшую водную гладь, говорится в распространенном заявлении.В документе сообщается, что несколько пожарно-спасательных бригад уже мобилизованы для обеспечения безопасности в Тбилиси в районе Лиси и Черепашьего озера.В том случае, если человек провалился под лед, необходимо незамедлительно звонить в Центр оперативного управления неотложной помощи "112" МВД Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

озеро лиси

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общество, новости, грузия, озеро лиси, черепашье озеро, служба по управлению чрезвычайными ситуациями