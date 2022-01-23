https://sputnik-georgia.ru/20220123/gruzinskie-spasateli-predupredili-ob-opasnosti-vykhoda-na-led-vodoemov-263821121.html
Грузинские спасатели предупредили об опасности выхода на лед водоемов
Грузинские спасатели предупредили об опасности выхода на лед водоемов
Несколько спасательных бригад мобилизованы для обеспечения безопасности в Тбилиси в районе озера Лиси и Черепашьего озера 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T19:02+0400
2022-01-23T19:02+0400
2022-01-23T20:13+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призывает граждан быть предельно осторожными вблизи озер и водохранилищ и не пересекать замерзшую водную гладь, говорится в распространенном заявлении.В документе сообщается, что несколько пожарно-спасательных бригад уже мобилизованы для обеспечения безопасности в Тбилиси в районе Лиси и Черепашьего озера.В том случае, если человек провалился под лед, необходимо незамедлительно звонить в Центр оперативного управления неотложной помощи "112" МВД Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, озеро лиси, черепашье озеро, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Грузинские спасатели предупредили об опасности выхода на лед водоемов
19:02 23.01.2022 (обновлено: 20:13 23.01.2022)
Несколько спасательных бригад мобилизованы для обеспечения безопасности в Тбилиси в районе озера Лиси и Черепашьего озера
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призывает граждан быть предельно осторожными вблизи озер и водохранилищ и не пересекать замерзшую водную гладь, говорится в распространенном заявлении.
В документе сообщается, что несколько пожарно-спасательных бригад уже мобилизованы для обеспечения безопасности в Тбилиси в районе Лиси и Черепашьего озера.
"Хотим сообщить вам, что в масштабе всей Грузии из-за перепада температур на озерах и водохранилищах образовался слой льда разной толщины. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает вас проявлять максимальную осторожность и не переходить через замерзшую воду. Движение по ледяному покрову в любой форме может вызвать его потрескивание и поставить под угрозу вашу жизнь и здоровье", - говорится в заявлении.
В том случае, если человек провалился под лед, необходимо незамедлительно звонить в Центр оперативного управления неотложной помощи "112" МВД Грузии.
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