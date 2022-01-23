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Грузинский сумоист сохранил место в элитном дивизионе
Грузинский сумоист сохранил место в элитном дивизионе
Для Тотиносина нынешний турнир на Кубок Императора стал седьмым подряд, на котором он не может добиться положительного баланса 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T15:32+0400
2022-01-23T15:32+0400
2022-01-23T15:32+0400
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леван горгадзе
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ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, сохранил место в элитном дивизионе профессионального сумо по итогам турнира в Токио.В заключительный день хацу басё Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, уступил второму маэгасира того же дивизиона и завершил текущий турнир с отрицательным балансом – семь побед при восьми поражениях.Однако, несмотря на отрицательный баланс, Тотиносин сумел сохранить место в высшем дивизионе профессионального сумо – макуути.Стоит отметить, что для Тотиносина нынешний турнир на Кубок Императора стал седьмым подряд, на котором он не может добиться положительного баланса.Победителем нынешнего хацу басё стал сэкивакэ Митакуэми, одержавший 13 побед при двух поражениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо
Грузинский сумоист сохранил место в элитном дивизионе
Для Тотиносина нынешний турнир на Кубок Императора стал седьмым подряд, на котором он не может добиться положительного баланса
ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, сохранил место в элитном дивизионе профессионального сумо по итогам турнира в Токио.
В заключительный день хацу басё Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, уступил второму маэгасира того же дивизиона и завершил текущий турнир с отрицательным балансом – семь побед при восьми поражениях.
Однако, несмотря на отрицательный баланс, Тотиносин сумел сохранить место в высшем дивизионе профессионального сумо – макуути.
Стоит отметить, что для Тотиносина нынешний турнир на Кубок Императора стал седьмым подряд, на котором он не может добиться положительного баланса.
Победителем нынешнего хацу басё стал сэкивакэ Митакуэми, одержавший 13 побед при двух поражениях.
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