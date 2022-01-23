https://sputnik-georgia.ru/20220123/kampaniya-po-populyarizatsii-vaktsinatsii-protiv-virusa-papillomy-startovala-v-gruzii-263824064.html

Кампания по популяризации вакцинации против вируса папилломы стартовала в Грузии

Кампания по популяризации вакцинации против вируса папилломы стартовала в Грузии

Cогласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T23:40+0400

2022-01-23T23:40+0400

2022-01-23T23:40+0400

общество

новости

грузия

вирус папиломы

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Неделя осведомленности о вирусе папилломы человека и популяризации вакцинации среди населения проходит в Грузии с 23-29 января, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых, по меньшей мере, 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается, главным образом, при сексуальных контактах.Цель инициативы – популяризация темы в различных слоях общества.Помимо плановой вакцинации против вируса папилломы человека, правительства Грузии от 12 января 2022 года (№ 4) в стране запланирован дополнительный "очищающий" раунд вакцинации для девочек 13-18 лет по следующей схеме:Как отмечается в сообщении, вакцинация не влияет на программы по скринингу рака шейки матки.Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки. С 2019 года вакцинация против ВПЧ девочек в возрасте 10-12 лет в Грузии включена в Национальную программу вакцинации.Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей >>Иммунологи утверждают, что вакцинация против вируса папилломы, которую девочкам необходимо делать именно в этом возрасте, является лучшим превентивным средством от рака шейки матки.По данным ВОЗ, согласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны. Поэтому предпочтительнее проводить вакцинацию до первого сексуального контакта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вирус папиломы, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья