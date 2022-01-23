https://sputnik-georgia.ru/20220123/kampaniya-po-populyarizatsii-vaktsinatsii-protiv-virusa-papillomy-startovala-v-gruzii-263824064.html
Кампания по популяризации вакцинации против вируса папилломы стартовала в Грузии
Кампания по популяризации вакцинации против вируса папилломы стартовала в Грузии
Cогласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T23:40+0400
2022-01-23T23:40+0400
2022-01-23T23:40+0400
общество
новости
грузия
вирус папиломы
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Неделя осведомленности о вирусе папилломы человека и популяризации вакцинации среди населения проходит в Грузии с 23-29 января, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых, по меньшей мере, 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается, главным образом, при сексуальных контактах.Цель инициативы – популяризация темы в различных слоях общества.Помимо плановой вакцинации против вируса папилломы человека, правительства Грузии от 12 января 2022 года (№ 4) в стране запланирован дополнительный "очищающий" раунд вакцинации для девочек 13-18 лет по следующей схеме:Как отмечается в сообщении, вакцинация не влияет на программы по скринингу рака шейки матки.Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки. С 2019 года вакцинация против ВПЧ девочек в возрасте 10-12 лет в Грузии включена в Национальную программу вакцинации.Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей >>Иммунологи утверждают, что вакцинация против вируса папилломы, которую девочкам необходимо делать именно в этом возрасте, является лучшим превентивным средством от рака шейки матки.По данным ВОЗ, согласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны. Поэтому предпочтительнее проводить вакцинацию до первого сексуального контакта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вирус папиломы, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
Кампания по популяризации вакцинации против вируса папилломы стартовала в Грузии
Cогласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Неделя осведомленности о вирусе папилломы человека и популяризации вакцинации среди населения проходит в Грузии с 23-29 января, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых, по меньшей мере, 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается, главным образом, при сексуальных контактах.
Цель инициативы – популяризация темы в различных слоях общества.
Помимо плановой вакцинации против вируса папилломы человека, правительства Грузии от 12 января 2022 года (№ 4) в стране запланирован дополнительный "очищающий" раунд вакцинации для девочек 13-18 лет по следующей схеме:
а) двукратная вакцинация в возрастной группе до 15 лет с интервалом не менее 6 месяцев;
б) Трехкратная вакцинация в возрастной группе 15-18 лет по следующей схеме: 0 - 2 - 6 мес. Минимальный интервал между первой и второй дозой должен быть не менее месяца, а минимальный интервал между второй и третьей дозой должен быть не менее 3 месяцев.
Как отмечается в сообщении
, вакцинация не влияет на программы по скринингу рака шейки матки.
Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки. С 2019 года вакцинация против ВПЧ девочек в возрасте 10-12 лет в Грузии включена в Национальную программу вакцинации.
Иммунологи утверждают, что вакцинация против вируса папилломы, которую девочкам необходимо делать именно в этом возрасте, является лучшим превентивным средством от рака шейки матки.
По данным ВОЗ, согласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны. Поэтому предпочтительнее проводить вакцинацию до первого сексуального контакта.
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