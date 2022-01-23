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Конфетки с ветки: сколько в Азербайджане конфетных деревьев и где они? - видео
Конфетки с ветки: сколько в Азербайджане конфетных деревьев и где они? - видео
Сочные веточки дерева похожи на соевые батончики со вкусом изюма и рома, что позволяет использовать их в кондитерских изделиях. Смотрите в видео, как выглядит... 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T11:30+0400
2022-01-23T11:30+0400
2022-01-23T11:31+0400
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Дерево высотой 20-30 метров имеет коричневые плоды, которые по вкусу напоминают конфеты, сообщает Sputnik АзербайджанПлоды конфетного дерева сушат и используют для украшения различных тортов и сладостей.По словам сотрудника Гейчайской базы Научно-исследовательского института фруктов и чая Фирдовси Алиева, эти деревья, завезенные в страну еще в 1936 году, были посажены в Мардакане, Загатале, Лянкяране, а также в Гейчайском районе.Плоды конфетного дерева не похожи ни на один другой фрукт не только внешне, но и по своим свойствам. В них содержится много целебных веществ, которые используются при лечении ряда заболеваний. Тот факт, что фрукт содержит 30-35% сахара, делает его самым сладким растением в мире.
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Sputnik Грузия
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видео, азербайджан, мультимедиа, дерево, видео
Конфетки с ветки: сколько в Азербайджане конфетных деревьев и где они? - видео
11:30 23.01.2022 (обновлено: 11:31 23.01.2022)
Сочные веточки дерева похожи на соевые батончики со вкусом изюма и рома, что позволяет использовать их в кондитерских изделиях. Смотрите в видео, как выглядит конфетное дерево
Дерево высотой 20-30 метров имеет коричневые плоды, которые по вкусу напоминают конфеты, сообщает Sputnik Азербайджан
Плоды конфетного дерева сушат и используют для украшения различных тортов и сладостей.
По словам сотрудника Гейчайской базы Научно-исследовательского института фруктов и чая Фирдовси Алиева, эти деревья, завезенные в страну еще в 1936 году, были посажены в Мардакане, Загатале, Лянкяране, а также в Гейчайском районе.
Плоды конфетного дерева не похожи ни на один другой фрукт не только внешне, но и по своим свойствам. В них содержится много целебных веществ, которые используются при лечении ряда заболеваний. Тот факт, что фрукт содержит 30-35% сахара, делает его самым сладким растением в мире.