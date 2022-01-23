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Лавров об итогах переговоров с Блинкеном: о чем они договорились в Женеве
Лавров об итогах переговоров с Блинкеном: о чем они договорились в Женеве
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Подробнее о том, что заявил Лавров ... 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T23:25+0400
2022-01-23T23:25+0400
2022-01-23T23:25+0400
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Дипломаты встретились в Женеве, чтобы обсудить Украину и гарантии безопасности. Как прошла встреча и о чем удалось договориться России и США? Смотрите в видео полную запись пресс-конференции Сергея Лаврова.
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россия, сша, лавров, сергей лавров, мид рф, видео
Лавров об итогах переговоров с Блинкеном: о чем они договорились в Женеве
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Подробнее о том, что заявил Лавров - смотрите в видео.
Дипломаты встретились в Женеве, чтобы обсудить Украину и гарантии безопасности. Как прошла встреча и о чем удалось договориться России и США? Смотрите в видео полную запись пресс-конференции Сергея Лаврова.