https://sputnik-georgia.ru/20220123/lavrov-ob-itogakh-peregovorov-s-blinkenom-o-chem-oni-dogovorilis-v-zheneve-263823940.html

Лавров об итогах переговоров с Блинкеном: о чем они договорились в Женеве

Лавров об итогах переговоров с Блинкеном: о чем они договорились в Женеве

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Подробнее о том, что заявил Лавров ... 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T23:25+0400

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сергей лавров

мид рф

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Дипломаты встретились в Женеве, чтобы обсудить Украину и гарантии безопасности. Как прошла встреча и о чем удалось договориться России и США? Смотрите в видео полную запись пресс-конференции Сергея Лаврова.

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россия, сша, лавров, сергей лавров, мид рф, видео