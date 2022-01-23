https://sputnik-georgia.ru/20220123/nazvany-lidery-aviarynka-gruzii-v-2021-godu---263764057.html

Названы лидеры авиарынка Грузии в 2021 году

Названы лидеры авиарынка Грузии в 2021 году

Первое место по числу перевезенных пассажиров заняла авиакомпания Turkish Airlines 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии назвало авиакомпании, которые стали лидерами по перевозкам авиапассажиров в 2021 году. Воздушные границы Грузии открылись 1 февраля прошлого года, однако в условиях ковид-ограничений авиакомпании возобновляли полеты постепенно. Согласно данным агентства, первое место по числу перевезенных пассажиров заняла авиакомпания Turkish Airlines, которая за 2021 год перевезла 274,4 тысячи пассажиров. Второе место занял венгерский лоукостер Wizz air, который перевез 202,3 тысячи пассажиров. На третьем месте в 2021 году оказался украинский лоукостер Sky up Airlines, который перевез 192,9 тысячи пассажиров. Четвертое место у бюджетной турецкой компании Pegasus Airlines, которая в 2021 году перевезла 191,8 тысячи пассажиров. Замыкает пятерку белорусская компания Belavia, перевезшая 188,4 тысячи пассажиров. В топ-десять авиаперевозчиков также попали: Fly Dubai – 135 059 пассажиров, Flynas – 124 717 пассажиров, Israir – 98 098 пассажиров, Georgian Airways – 72 923 пассажира и Air Arabia – 72 344 пассажира. Всего же авиакомпании перевезли в 2021 году 2 496 448 пассажиров, в 2019 году, до начала пандемии коронавируса, эта цифра составила 5 209 505.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, агентство гражданской авиации, georgian airways