https://sputnik-georgia.ru/20220123/pevitsa-viktoriya-dayneko-podala-v-sud-na-ottsa-svoey-dochki-263768533.html
Певица Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочки
Певица Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочки
К такому решению Дайнеко подтолкнуло то, что осенью 2021 года Дмитрий Клийман стал отцом во второй раз 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T13:03+0400
2022-01-23T13:03+0400
2022-01-23T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Российская певица Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери Дмитрия Клеймана, требуя алименты.Звезда не раз жаловалась на то, что бывший супруг не уделяет времени их общей дочери, не говоря уже о финансовой помощи.В Хамовническом районном суде Москвы сообщили, что исполнительница требует взыскать с Дмитрия Клеймана алименты, а также официально определить место жительства дочери. Согласно закону, бывший муж обязан перечислять на содержание ребенка четверть от всех своих доходов.Напомним, звездная пара развелась в 2017 году. Их дочь родилась двумя годами ранее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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российский шоу-бизнес
Певица Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочки
К такому решению Дайнеко подтолкнуло то, что осенью 2021 года Дмитрий Клийман стал отцом во второй раз
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Российская певица Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери Дмитрия Клеймана, требуя алименты.
Звезда не раз жаловалась на то, что бывший супруг не уделяет времени их общей дочери, не говоря уже о финансовой помощи.
Возможно, подтолкнуло к такому решению Дайнеко то, что в ноябре 2021 года Дмитрий Клийман стал отцом во второй раз – у музыканта появился сын. Судя по всему, Виктория Дайнеко посчитала, что теперь мужчина точно не будет вкладываться в воспитание их общего ребенка.
В Хамовническом районном суде Москвы сообщили, что исполнительница требует взыскать с Дмитрия Клеймана алименты, а также официально определить место жительства дочери. Согласно закону, бывший муж обязан перечислять на содержание ребенка четверть от всех своих доходов.
Напомним, звездная пара развелась в 2017 году. Их дочь родилась двумя годами ранее.
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