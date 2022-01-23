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Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео
Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео
Пожар вспыхнул в мебельном магазине на проспекте Исакова в Ереване. Смотрите в видео кадры с места ЧП 23.01.2022, Sputnik Грузия
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происшествия
ереван
армения
пожар
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Сигнал о пожаре поступил в районе 15:25 часов. Сообщалось об огне на крыше мебельного магазина. На место происшествия оперативно прибыли шесть боевых расчетов, спецтехника, одна оперативная группа.Что стало причиной возгорания, пока не известно.
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Экипажи противопожарной службы МЧС с применением спецтехники пытаются локализовать угрозу на верхнем уровне одного из мебельных салонов на Эчмиадзинском шоссе
Экипажи противопожарной службы МЧС с применением спецтехники пытаются локализовать угрозу на верхнем уровне одного из мебельных салонов на Эчмиадзинском шоссе
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происшествия, ереван, армения, пожар, видео

Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео

16:55 23.01.2022 (обновлено: 17:20 23.01.2022)
© video: Sputnik
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Пожар вспыхнул в мебельном магазине на проспекте Исакова в Ереване. Смотрите в видео кадры с места ЧП
Сигнал о пожаре поступил в районе 15:25 часов. Сообщалось об огне на крыше мебельного магазина.
На место происшествия оперативно прибыли шесть боевых расчетов, спецтехника, одна оперативная группа.
Что стало причиной возгорания, пока не известно.
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