https://sputnik-georgia.ru/20220123/pozhar-v-mebelnom-magazine-v-erevane--video-263819824.html
Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео
Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео
Пожар вспыхнул в мебельном магазине на проспекте Исакова в Ереване. Смотрите в видео кадры с места ЧП 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T16:55+0400
2022-01-23T16:55+0400
2022-01-23T17:20+0400
происшествия
ереван
армения
пожар
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Сигнал о пожаре поступил в районе 15:25 часов. Сообщалось об огне на крыше мебельного магазина. На место происшествия оперативно прибыли шесть боевых расчетов, спецтехника, одна оперативная группа.Что стало причиной возгорания, пока не известно.
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армения
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Экипажи противопожарной службы МЧС с применением спецтехники пытаются локализовать угрозу на верхнем уровне одного из мебельных салонов на Эчмиадзинском шоссе
Экипажи противопожарной службы МЧС с применением спецтехники пытаются локализовать угрозу на верхнем уровне одного из мебельных салонов на Эчмиадзинском шоссе
2022-01-23T16:55+0400
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происшествия, ереван, армения, пожар, видео
Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео
16:55 23.01.2022 (обновлено: 17:20 23.01.2022)
Пожар вспыхнул в мебельном магазине на проспекте Исакова в Ереване. Смотрите в видео кадры с места ЧП
Сигнал о пожаре поступил в районе 15:25 часов. Сообщалось об огне на крыше мебельного магазина.
На место происшествия оперативно прибыли шесть боевых расчетов, спецтехника, одна оперативная группа.
Что стало причиной возгорания, пока не известно.