https://sputnik-georgia.ru/20220123/pozhar-v-mebelnom-magazine-v-erevane--video-263819824.html

Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео

Пожар в мебельном магазине в Ереване – видео

Пожар вспыхнул в мебельном магазине на проспекте Исакова в Ереване. Смотрите в видео кадры с места ЧП 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T16:55+0400

2022-01-23T16:55+0400

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происшествия

ереван

армения

пожар

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Сигнал о пожаре поступил в районе 15:25 часов. Сообщалось об огне на крыше мебельного магазина. На место происшествия оперативно прибыли шесть боевых расчетов, спецтехника, одна оперативная группа.Что стало причиной возгорания, пока не известно.

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Экипажи противопожарной службы МЧС с применением спецтехники пытаются локализовать угрозу на верхнем уровне одного из мебельных салонов на Эчмиадзинском шоссе Экипажи противопожарной службы МЧС с применением спецтехники пытаются локализовать угрозу на верхнем уровне одного из мебельных салонов на Эчмиадзинском шоссе 2022-01-23T16:55+0400 true PT0M34S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, ереван, армения, пожар, видео