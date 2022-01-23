https://sputnik-georgia.ru/20220123/prezident-armenii-ushel-v-otstavku-263822422.html

Президент Армении ушел в отставку

Президент Армении ушел в отставку

Президент Армении назвал причиной отставки отсутствие у него инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику 23.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян решил подать в отставку, сообщает Sputnik Армения.Президент отметил, что его решение - вовсе не эмоциональное и исходит из определенной логики. По его словам, президент на данный момент не имеет определенных полномочий и инструментария, чтобы влиять на внешние и внутренние процессы.По его словам, сегодня, как никогда, стране необходимы содержательные, глубоко продуманные, взвешенные и осмысленные действия. Иначе армяне рискуют затеряться в истории.“У нас нет права на ошибку”, - отметил Саркисян.На пост президента Республики Армения Саркисян был избран Национальным собранием 2 марта 2018 года. 9 апреля он вступил в должность президента.

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политика, новости, армения, отставка, армен саркисян