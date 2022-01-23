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Рекорд и дабл-дабл грузинского баскетболиста в матче НБА

Рекорд и дабл-дабл грузинского баскетболиста в матче НБА

Битадзе провел на площадке более 35 минут, что является рекордом для грузинского баскетболиста за время выступления в НБА 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T13:31+0400

2022-01-23T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Центровой сборной Грузии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации Indiana Pacers Гога Битадзе сделал дабл-дабл в матче против Phoenix Suns.Грузинский баскетболист вышел в стартовом составе во торой раз подряд и набрал в матче 16 очков, сделав 11 подборов. Кроме того, на счету Битадзе две результативные передачи и один перехват, а также одна потеря и три фола.В матче против лидера Западной конференции НБА Битадзе провел на площадке более 35 минут, что является рекордом для грузинского баскетболиста за время выступления в НБА.В целом Indiana Pacers уступили Phoenix Suns со счетом 103:113. Больше всего очков у Pacers набрали Крис Дуарте и Лэнс Стивенсон (по 17), а в составе победителей - Микал Бриджес, набравший 23 очка, дабл-даблы на свой счет записали его товарищи по команде Бисмак Бийомбо (21 очко, 13 подборов), Крис Пол (18 очков, 16 передач) и Джавейл Макги (13 очков, 12 подборов).Phoenix Suns продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, одержав 36 побед в 45 играх. Indiana Pacers с 17 победами после 47 матчей идет на 13-м месте на Востоке.Следующий матч Pacers проведут 25 января против New Orleans Pelicans.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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