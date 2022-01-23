https://sputnik-georgia.ru/20220123/v-mestiya-proydet-sorevnovanie-po-ekstremalnomu-kataniyu-na-svanskikh-konkakh--263759121.html

В Местия пройдет соревнование по экстремальному катанию на сванских коньках

В Местия пройдет соревнование по экстремальному катанию на сванских коньках

Очень интересное и экстремальное соревнование пройдет в феврале в красивейшей Сванети 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Высокогорная Местия (регион Самегрело - Земо Сванети) впервые примет соревнование по экстремальному катанию на лухмеди (сванские деревянные коньки) 5 февраля.Спортивное мероприятие называется 𝗥𝗲𝗱 𝗕𝘂𝗹𝗹 𝗟𝘂𝗸𝘃𝗿𝗮𝗺𝗲 – от сванского слова "луквраме", что значит "замороженный". Сами же лухмеди – это деревянное приспособление для передвижения по льду и утрамбованному снегу.Идея создания и проведения мероприятия родилась в Грузии, и впервые в этом году соревнования пройдут в Сванети, одном из старейших районов Местии, Ланчвали. Конкурс возрождает традицию катания на льду, сохранившуюся в Сванети и других горных районах Грузии.Регистрация участников уже идет, принять участие могут лица, достигшие 18 лет. Среди других обязательных требований к участникам соревнования: "зеленый паспорт", опыт катания на лыжах, сноуборде или лухмеди, защитный шлем и трезвость. Участие, а также посещение соревнования бесплатное.Победителем мероприятия станут трое самых быстрых участников – они получат призы от партнеров конкурса. Жюри также определит и наградит участника с лучшим креативным нарядом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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