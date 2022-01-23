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https://sputnik-georgia.ru/20220123/zimniy-otdykh-v-gruzii-populyarnyy-kurort-gudauri-v-yanvare---foto-263818998.html
Зимний отдых в Грузии: популярный курорт Гудаури в январе - фото
Зимний отдых в Грузии: популярный курорт Гудаури в январе - фото
О Гудаури сегодня знают уже далеко за пределами Грузии. Это одно из немногих мест на территории страны, где даже в апреле можно кататься на лыжах. Смотрите в... 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T17:12+0400
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Зимний горнолыжный курорт Гудаури – одно из самых известных в Грузии мест отдыха. В пик сезона, до пандемии коронавируса, тут было не протолкнуться, ведь покататься на лыжах любят не только туристы, но и жители страны. Затем были введены ограничения из-за коронавируса, в прошлом году курорт Гудаури открылся только в марте. Зато сейчас покататься на лыжах тут можно и в зимние месяцы. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, туризм, мультимедиа, гудаури, зимние курорты грузии, новости в фотографиях, туристические достопримечательности, фото

Зимний отдых в Грузии: популярный курорт Гудаури в январе - фото

17:12 23.01.2022 (обновлено: 17:22 23.01.2022)
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О Гудаури сегодня знают уже далеко за пределами Грузии. Это одно из немногих мест на территории страны, где даже в апреле можно кататься на лыжах. Смотрите в фотоленте Sputnik, как отдыхают гости на курорте в январе
Зимний горнолыжный курорт Гудаури – одно из самых известных в Грузии мест отдыха. В пик сезона, до пандемии коронавируса, тут было не протолкнуться, ведь покататься на лыжах любят не только туристы, но и жители страны. Затем были введены ограничения из-за коронавируса, в прошлом году курорт Гудаури открылся только в марте. Зато сейчас покататься на лыжах тут можно и в зимние месяцы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии всего в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала.

Курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии всего в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии всего в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

С начала января курорт заполнили отдыхающие. Особенно многолюдно тут было на новогодние праздники. Хотя любителей кататься на лыжах сейчас тут намного меньше, чем до пандемии.

С начала января курорт заполнили отдыхающие. Особенно многолюдно тут было на новогодние праздники. Хотя любителей кататься на лыжах сейчас тут намного меньше, чем до пандемии. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

С начала января курорт заполнили отдыхающие. Особенно многолюдно тут было на новогодние праздники. Хотя любителей кататься на лыжах сейчас тут намного меньше, чем до пандемии.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Но ситуацию не сравнить с той, которая была год назад. Если в 2021 году из-за ковид-ограничений зимние курорты Грузии заработали только в марте, то сейчас трассы открылись в декабре.

Но ситуацию не сравнить с той, которая была год назад. Если в 2021 году из-за ковид-ограничений зимние курорты Грузии заработали только в марте, то сейчас трассы открылись в декабре. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Но ситуацию не сравнить с той, которая была год назад. Если в 2021 году из-за ковид-ограничений зимние курорты Грузии заработали только в марте, то сейчас трассы открылись в декабре.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Зимний курорт Гудаури сегодня известен многим любителям зимнего отдыха.

Зимний курорт Гудаури сегодня известен многим любителям зимнего отдыха. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Зимний курорт Гудаури сегодня известен многим любителям зимнего отдыха.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Сюда едут показаться на лыжах не только жители Грузии, но и гости со всего мира из разных стран.

Сюда едут показаться на лыжах не только жители Грузии, но и гости со всего мира из разных стран. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Сюда едут показаться на лыжах не только жители Грузии, но и гости со всего мира из разных стран.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

В дни наплыва отдыхающих у подъемников выстраиваются настоящие очереди.

В дни наплыва отдыхающих у подъемников выстраиваются настоящие очереди. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

В дни наплыва отдыхающих у подъемников выстраиваются настоящие очереди.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек.

При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя - на 2 993 метра над уровнем моря.

Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя - на 2 993 метра над уровнем моря. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя - на 2 993 метра над уровнем моря.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов - для профессионалов.

Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов - для профессионалов. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов - для профессионалов.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

С каждым годом количество любителей зимнего отдыха растет и в самой Грузии. Многие семьи едут сюда с детьми - для них тут тоже есть трассы и инструкторы.

С каждым годом количество любителей зимнего отдыха растет и в самой Грузии. Многие семьи едут сюда с детьми - для них тут тоже есть трассы и инструкторы. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

С каждым годом количество любителей зимнего отдыха растет и в самой Грузии. Многие семьи едут сюда с детьми - для них тут тоже есть трассы и инструкторы.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря по май. В это время возможно комфортное катание на всех трассах.

Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря по май. В это время возможно комфортное катание на всех трассах. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря по май. В это время возможно комфортное катание на всех трассах.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Самой главной достопримечательностью Гудаури является фрирайд - спуск по целинным полям. Глубокий снежный покров, отсутствие камней и лавинной опасности делают Гудари Меккой фрирайда.

Самой главной достопримечательностью Гудаури является фрирайд - спуск по целинным полям. Глубокий снежный покров, отсутствие камней и лавинной опасности делают Гудари Меккой фрирайда. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Самой главной достопримечательностью Гудаури является фрирайд - спуск по целинным полям. Глубокий снежный покров, отсутствие камней и лавинной опасности делают Гудари Меккой фрирайда.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

За порядком и безопасностью отдыхающих на курорте Гудаури следит полиция. Также проверяется соблюдение действующих в стране ковид-ограничений.

За порядком и безопасностью отдыхающих на курорте Гудаури следит полиция. Также проверяется соблюдение действующих в стране ковид-ограничений. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

За порядком и безопасностью отдыхающих на курорте Гудаури следит полиция. Также проверяется соблюдение действующих в стране ковид-ограничений.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Раньше Гудаури называли главным горнолыжным курортом Грузии. Но в последние годы выросла популярность и Бакуриани, а часть любителей зимнего отдыха теперь проводит время в высокогорной Сванетии и Аджарии.

Раньше Гудаури называли главным горнолыжным курортом Грузии. Но в последние годы выросла популярность и Бакуриани, а часть любителей зимнего отдыха теперь проводит время в высокогорной Сванетии и Аджарии. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Раньше Гудаури называли главным горнолыжным курортом Грузии. Но в последние годы выросла популярность и Бакуриани, а часть любителей зимнего отдыха теперь проводит время в высокогорной Сванетии и Аджарии.

© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Кстати, курорт Гудаури является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. Еще можно добавить, что Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.

Кстати, курорт Гудаури является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. Еще можно добавить, что Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky

Кстати, курорт Гудаури является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. Еще можно добавить, что Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.

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