Зимний отдых в Грузии: популярный курорт Гудаури в январе - фото
Курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии всего в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала.
Курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии всего в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала.
С начала января курорт заполнили отдыхающие. Особенно многолюдно тут было на новогодние праздники. Хотя любителей кататься на лыжах сейчас тут намного меньше, чем до пандемии.
С начала января курорт заполнили отдыхающие. Особенно многолюдно тут было на новогодние праздники. Хотя любителей кататься на лыжах сейчас тут намного меньше, чем до пандемии.
Но ситуацию не сравнить с той, которая была год назад. Если в 2021 году из-за ковид-ограничений зимние курорты Грузии заработали только в марте, то сейчас трассы открылись в декабре.
Но ситуацию не сравнить с той, которая была год назад. Если в 2021 году из-за ковид-ограничений зимние курорты Грузии заработали только в марте, то сейчас трассы открылись в декабре.
Зимний курорт Гудаури сегодня известен многим любителям зимнего отдыха.
Зимний курорт Гудаури сегодня известен многим любителям зимнего отдыха.
Сюда едут показаться на лыжах не только жители Грузии, но и гости со всего мира из разных стран.
Сюда едут показаться на лыжах не только жители Грузии, но и гости со всего мира из разных стран.
В дни наплыва отдыхающих у подъемников выстраиваются настоящие очереди.
В дни наплыва отдыхающих у подъемников выстраиваются настоящие очереди.
При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек.
При этом подъемники на курорте Гудаури рассчитаны на одновременное обслуживание до 11 тысяч человек.
Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя - на 2 993 метра над уровнем моря.
Нижняя станция подъемника в Гудаури находится на высоте 1 990 метров, а верхняя - на 2 993 метра над уровнем моря.
Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов - для профессионалов.
Общая протяженность трасс в Гудаури составляет 50 км, из них 80 процентов для любителей и 20 процентов - для профессионалов.
С каждым годом количество любителей зимнего отдыха растет и в самой Грузии. Многие семьи едут сюда с детьми - для них тут тоже есть трассы и инструкторы.
С каждым годом количество любителей зимнего отдыха растет и в самой Грузии. Многие семьи едут сюда с детьми - для них тут тоже есть трассы и инструкторы.
Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря по май. В это время возможно комфортное катание на всех трассах.
Обычно горнолыжный сезон в Гудаури продолжается со второй половины декабря по май. В это время возможно комфортное катание на всех трассах.
Самой главной достопримечательностью Гудаури является фрирайд - спуск по целинным полям. Глубокий снежный покров, отсутствие камней и лавинной опасности делают Гудари Меккой фрирайда.
Самой главной достопримечательностью Гудаури является фрирайд - спуск по целинным полям. Глубокий снежный покров, отсутствие камней и лавинной опасности делают Гудари Меккой фрирайда.
За порядком и безопасностью отдыхающих на курорте Гудаури следит полиция. Также проверяется соблюдение действующих в стране ковид-ограничений.
За порядком и безопасностью отдыхающих на курорте Гудаури следит полиция. Также проверяется соблюдение действующих в стране ковид-ограничений.
Раньше Гудаури называли главным горнолыжным курортом Грузии. Но в последние годы выросла популярность и Бакуриани, а часть любителей зимнего отдыха теперь проводит время в высокогорной Сванетии и Аджарии.
Раньше Гудаури называли главным горнолыжным курортом Грузии. Но в последние годы выросла популярность и Бакуриани, а часть любителей зимнего отдыха теперь проводит время в высокогорной Сванетии и Аджарии.
Кстати, курорт Гудаури является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. Еще можно добавить, что Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.
Кстати, курорт Гудаури является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. Еще можно добавить, что Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.