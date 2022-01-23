https://sputnik-georgia.ru/20220123/zimniy-otdykh-v-gruzii-populyarnyy-kurort-gudauri-v-yanvare---foto-263818998.html

Зимний отдых в Грузии: популярный курорт Гудаури в январе - фото

Зимний отдых в Грузии: популярный курорт Гудаури в январе - фото

О Гудаури сегодня знают уже далеко за пределами Грузии. Это одно из немногих мест на территории страны, где даже в апреле можно кататься на лыжах. Смотрите в... 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T17:12+0400

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Зимний горнолыжный курорт Гудаури – одно из самых известных в Грузии мест отдыха. В пик сезона, до пандемии коронавируса, тут было не протолкнуться, ведь покататься на лыжах любят не только туристы, но и жители страны. Затем были введены ограничения из-за коронавируса, в прошлом году курорт Гудаури открылся только в марте. Зато сейчас покататься на лыжах тут можно и в зимние месяцы. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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