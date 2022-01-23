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"Золотая биржа" в Тбилиси закрылась из-за коронавируса
"Золотая биржа" в Тбилиси закрылась из-за коронавируса
Перед выходом на работу инфицированные сотрудники должны предоставить отрицательные результаты тестирования на наличие коронавируса 23.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-23T17:21+0400
2022-01-23T17:21+0400
2022-01-23T17:23+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из-за инфицирования коронавирусом сотрудников так называемая "Золотая биржа" в Тбилиси, которая находится в здании торгового центра "Тбилиси централ", временно закрылась, сообщила директор биржи Этер Кипиани.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года - 20 декабря. На "омикрон" пришлось подряд три антирекорда по количеству ежедневных случаев. Последний такой антирекорд был выявлен в субботу - 11 039. Всего за неделю было выявлено более 50 тысяч новых случаев.По ее словам, всего инфицировано 40 сотрудников из 500. Еще у нескольких десятков наблюдаются симптомы простуды."Золотая биржа" должна открыться 1 февраля. Перед выходом на работу инфицированные сотрудники должны предоставить отрицательные результаты тестирования на наличие коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
"Золотая биржа" в Тбилиси закрылась из-за коронавируса
17:21 23.01.2022 (обновлено: 17:23 23.01.2022)
Перед выходом на работу инфицированные сотрудники должны предоставить отрицательные результаты тестирования на наличие коронавируса
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из-за инфицирования коронавирусом сотрудников так называемая "Золотая биржа" в Тбилиси, которая находится в здании торгового центра "Тбилиси централ", временно закрылась, сообщила директор биржи Этер Кипиани.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года - 20 декабря. На "омикрон" пришлось подряд три антирекорда по количеству ежедневных случаев. Последний такой антирекорд был выявлен в субботу - 11 039. Всего за неделю было выявлено более 50 тысяч новых случаев.
"Ничего особенного не происходит. Мы делаем тесты раз в две недели, и сейчас появилось очень много инфицированных, поэтому мы решили закрыться на неделю, чтобы те, у кого вирус, выздоровели", - рассказала Кипиани в эфире Первого канала.
По ее словам, всего инфицировано 40 сотрудников из 500. Еще у нескольких десятков наблюдаются симптомы простуды.
"Золотая биржа" должна открыться 1 февраля. Перед выходом на работу инфицированные сотрудники должны предоставить отрицательные результаты тестирования на наличие коронавируса.
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