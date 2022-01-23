https://sputnik-georgia.ru/20220123/zolotaya-birzha-v-tbilisi-zakrylas-iz-za-koronavirusa-263820094.html

"Золотая биржа" в Тбилиси закрылась из-за коронавируса

"Золотая биржа" в Тбилиси закрылась из-за коронавируса

Перед выходом на работу инфицированные сотрудники должны предоставить отрицательные результаты тестирования на наличие коронавируса 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T17:21+0400

2022-01-23T17:21+0400

2022-01-23T17:23+0400

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Из-за инфицирования коронавирусом сотрудников так называемая "Золотая биржа" в Тбилиси, которая находится в здании торгового центра "Тбилиси централ", временно закрылась, сообщила директор биржи Этер Кипиани.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года - 20 декабря. На "омикрон" пришлось подряд три антирекорда по количеству ежедневных случаев. Последний такой антирекорд был выявлен в субботу - 11 039. Всего за неделю было выявлено более 50 тысяч новых случаев.По ее словам, всего инфицировано 40 сотрудников из 500. Еще у нескольких десятков наблюдаются симптомы простуды."Золотая биржа" должна открыться 1 февраля. Перед выходом на работу инфицированные сотрудники должны предоставить отрицательные результаты тестирования на наличие коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса