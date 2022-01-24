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Что будет с ценами на автомобили в 2022 году? Мнение автоэксперта

Что будет с ценами на автомобили в 2022 году? Мнение автоэксперта

Во время пандемии коронавируса на рынке возникла нехватка новых автомобилей, обусловленная дефицитом комплектующих, отмечает эксперт 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T12:48+0400

2022-01-24T12:48+0400

2022-01-24T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Подорожают ли вновь новые автомобили в 2022 году и когда ожидать окончания дефицита на этом рынке, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.По мнению специалиста, во время пандемии коронавируса на рынке возникла острая нехватка новых автомашин, которая обусловлена дефицитом комплектующих – микрочипов, нужных для производства электронных систем транспортных средств. На ожидаемый разрыв между спросом и предложением рынок тут же отреагировал ростом цен на новые автомобили. Но в наступившем году положение должно измениться, уверен Субботин. По его словам, строительство заводов по производству микрочипов, в том числе в Европе, должно привести к увеличению объемов выпуска новых автомобилей.Между тем опасаться дальнейшего роста цен на автомобили не стоит, полагает Субботин."Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше – некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет", – прогнозирует он.Эксперт утверждает, что снижение цен на автомобили может произойти после увеличения их выпуска, связанного с наращиванием производства микросхем."Как только наладят производство, цены (на автомобили, – ред.) не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз", – сказал Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, в мире, автомобили