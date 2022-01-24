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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 января
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 января
Больше всего случаев коронавируса из регионов зафиксировано в Аджарии и Имерети, однако в стране "лидирует" все же Тбилиси 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские медики из 7 947 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 4 496 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 35 082 теста на коронавирус, 20 608 – на антиген, 14 474 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 059 392 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 550 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 967 585 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 14 732.На данный момент в Грузии 77 049 активных случаев, из них 4 618 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 987 пациентов тяжелое, из них 273 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 061 пациент находится в ковид-гостиницах, 70 370 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 34 человека.Показатель положительности по данным на 23 января составляет 22,65%, за две недели – 13,08%, за семь дней – 16,61%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, гурия, здравоохранение, самцхе-джавахети, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 января
Больше всего случаев коронавируса из регионов зафиксировано в Аджарии и Имерети, однако в стране "лидирует" все же Тбилиси
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские медики из 7 947 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 4 496 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 215
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
В стране за последние сутки сделано 35 082 теста на коронавирус, 20 608 – на антиген, 14 474 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 059 392 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 550 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 967 585 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 14 732.
На данный момент в Грузии 77 049 активных случаев, из них 4 618 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 987 пациентов тяжелое, из них 273 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 061 пациент находится в ковид-гостиницах, 70 370 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 34 человека.
Показатель положительности по данным на 23 января составляет 22,65%, за две недели – 13,08%, за семь дней – 16,61%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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