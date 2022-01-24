https://sputnik-georgia.ru/20220124/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-24-yanvarya-263832282.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 января

Больше всего случаев коронавируса из регионов зафиксировано в Аджарии и Имерети, однако в стране "лидирует" все же Тбилиси 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T12:03+0400

2022-01-24T12:03+0400

2022-01-24T12:03+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

аджария

гурия

здравоохранение

самцхе-джавахети

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/60/247976097_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_26cf862977901900af570966c5caa1db.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские медики из 7 947 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 4 496 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 35 082 теста на коронавирус, 20 608 – на антиген, 14 474 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 059 392 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 5 550 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 967 585 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 14 732.На данный момент в Грузии 77 049 активных случаев, из них 4 618 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 987 пациентов тяжелое, из них 273 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 061 пациент находится в ковид-гостиницах, 70 370 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 34 человека.Показатель положительности по данным на 23 января составляет 22,65%, за две недели – 13,08%, за семь дней – 16,61%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

аджария

гурия

самцхе-джавахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, аджария, гурия, здравоохранение, самцхе-джавахети, коронавирус covid-19