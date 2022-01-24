https://sputnik-georgia.ru/20220124/dietolog-nazvala-sposoby-bystro-pokhudet-bez-diet-i-sporta-263752033.html
Диетолог назвала способы быстро похудеть без диет и спорта
Диетолог назвала способы быстро похудеть без диет и спорта
Сахару, газировке, кофе и алкоголю придется сказать прощай, ну, конечно, если вы хотите постройнеть и быть здоровым
2022-01-24T06:30+0400
2022-01-24T06:30+0400
2022-01-24T06:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Дробное питание и отказ от вредных продуктов поможет избавиться от лишнего веса без жестких диет и тренировок.Специалисты советует принимать пищу пять раз в день маленькими порциями. Важно, чтобы в рацион входили продукты богатые на клетчатку и белок, а также зелень, листовые овощи, фрукты.Диетологи советуют пить простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20%. Разогнать обмен веществ поможет и ежедневная ходьба. Специалисты советуют проходить по 10 тысяч шагов день.Также важно помнить, что нужно научиться не заедать стресс, вместо этого переключаться на более полезные занятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, здоровье, советы врачей
Диетолог назвала способы быстро похудеть без диет и спорта
Сахару, газировке, кофе и алкоголю придется сказать прощай, ну, конечно, если вы хотите постройнеть и быть здоровым
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Дробное питание и отказ от вредных продуктов поможет избавиться от лишнего веса без жестких диет и тренировок.
Специалисты советует принимать пищу пять раз в день маленькими порциями. Важно, чтобы в рацион входили продукты богатые на клетчатку и белок, а также зелень, листовые овощи, фрукты.
Чтобы добиться желаемого результата, следует максимально сократить количество потребляемого сахара, газировок, кофе и алкоголя. Отказ от этих продуктов поможет сбросить до пяти килограмм за месяц.
Диетологи советуют пить простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20%. Разогнать обмен веществ поможет и ежедневная ходьба. Специалисты советуют проходить по 10 тысяч шагов день.
Также важно помнить, что нужно научиться не заедать стресс, вместо этого переключаться на более полезные занятия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.