https://sputnik-georgia.ru/20220124/dietolog-nazvala-sposoby-bystro-pokhudet-bez-diet-i-sporta-263752033.html

Диетолог назвала способы быстро похудеть без диет и спорта

Диетолог назвала способы быстро похудеть без диет и спорта

Сахару, газировке, кофе и алкоголю придется сказать прощай, ну, конечно, если вы хотите постройнеть и быть здоровым

2022-01-24T06:30+0400

2022-01-24T06:30+0400

2022-01-24T06:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Дробное питание и отказ от вредных продуктов поможет избавиться от лишнего веса без жестких диет и тренировок.Специалисты советует принимать пищу пять раз в день маленькими порциями. Важно, чтобы в рацион входили продукты богатые на клетчатку и белок, а также зелень, листовые овощи, фрукты.Диетологи советуют пить простую воду, которая ускоряет обмен веществ до 20%. Разогнать обмен веществ поможет и ежедневная ходьба. Специалисты советуют проходить по 10 тысяч шагов день.Также важно помнить, что нужно научиться не заедать стресс, вместо этого переключаться на более полезные занятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, здоровье, советы врачей