https://sputnik-georgia.ru/20220124/eks-premer-moldovy-kiku-o-gazovom-krizise-stradaet-narod---video-263826439.html

Экс-премьер Молдовы Кику о газовом кризисе: страдает народ - видео

Экс-премьер Молдовы Кику о газовом кризисе: страдает народ - видео

Парламент Молдовы принял постановление о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с... 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T08:43+0400

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"Из-за газового кризиса в Молдове страдает народ, а не Майя Санду, у нее все в ажуре", — сказал экс-премьер страны Ион Кику в разговоре с ведущей Ниной Димогло. Он пришел в гости в редакцию Sputnik Молдова, чтобы обсудить ситуацию в республике, в том числе введение чрезвычайного положения на 60 дней.Насколько такая мера была необходима? Почему "Молдовагаз" не в состоянии оплачивать поставки "Газпрома" из тех денег, которые собрал с потребителей? И что теперь делать, чтобы не остаться без топлива? Об этом и многом другом — в интервью Иона Кику Sputnik Молдова.

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