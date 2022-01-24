https://sputnik-georgia.ru/20220124/eks-premer-moldovy-kiku-o-gazovom-krizise-stradaet-narod---video-263826439.html
Экс-премьер Молдовы Кику о газовом кризисе: страдает народ - видео
Экс-премьер Молдовы Кику о газовом кризисе: страдает народ - видео
Парламент Молдовы принял постановление о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с... 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T08:43+0400
2022-01-24T08:43+0400
2022-01-24T08:43+0400
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"Из-за газового кризиса в Молдове страдает народ, а не Майя Санду, у нее все в ажуре", — сказал экс-премьер страны Ион Кику в разговоре с ведущей Ниной Димогло. Он пришел в гости в редакцию Sputnik Молдова, чтобы обсудить ситуацию в республике, в том числе введение чрезвычайного положения на 60 дней.Насколько такая мера была необходима? Почему "Молдовагаз" не в состоянии оплачивать поставки "Газпрома" из тех денег, которые собрал с потребителей? И что теперь делать, чтобы не остаться без топлива? Об этом и многом другом — в интервью Иона Кику Sputnik Молдова.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, молдова, видео
Экс-премьер Молдовы Кику о газовом кризисе: страдает народ - видео
Парламент Молдовы принял постановление о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе.
"Из-за газового кризиса в Молдове страдает народ, а не Майя Санду, у нее все в ажуре", — сказал экс-премьер страны Ион Кику в разговоре с ведущей Ниной Димогло. Он пришел в гости в редакцию Sputnik Молдова
, чтобы обсудить ситуацию в республике, в том числе введение чрезвычайного положения на 60 дней.
Насколько такая мера была необходима? Почему "Молдовагаз" не в состоянии оплачивать поставки "Газпрома" из тех денег, которые собрал с потребителей? И что теперь делать, чтобы не остаться без топлива? Об этом и многом другом — в интервью Иона Кику Sputnik Молдова
.