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Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии
Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии
В Грузии в разгаре горнолыжный сезон. Что сейчас происходит на самом высокогорном зимнем курорте страны в регионе Сванети? Что надо знать туристу перед... 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T10:04+0400
2022-01-24T10:04+0400
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Над туристической индустрией Грузии вновь нависла угроза из-за пандемии COVID-19– в стране ежедневно фиксируются рекорды по заболеваемости коронавирусом. Но, по мнению Ксении, это не повлияет на текущий зимний курортный сезон. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам предпринимателя, в регионе Сванети сейчас активно развивается инфраструктура – в начале курортного сезона здесь появилась самая быстрая канатная дорога в Грузии, благодаря которой подняться на горнолыжный склон Хацвали можно будет всего за четыре минуты. В регионе активно возводятся апарт-отели, появляется все больше магазинов, кафе-баров и ресторанов для обслуживания отдыхающих.
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Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии
10:04 24.01.2022 (обновлено: 10:19 24.01.2022)
В Грузии в разгаре горнолыжный сезон. Что сейчас происходит на самом высокогорном зимнем курорте страны в регионе Сванети? Что надо знать туристу перед поездкой в горы? Об этом в интервью Sputnik рассказала блогер и предприниматель Ксения Парджиани.
Над туристической индустрией Грузии вновь нависла угроза из-за пандемии COVID-19– в стране ежедневно фиксируются рекорды по заболеваемости коронавирусом. Но, по мнению Ксении, это не повлияет на текущий зимний курортный сезон.
По словам предпринимателя, в регионе Сванети сейчас активно развивается инфраструктура – в начале курортного сезона здесь появилась самая быстрая канатная дорога в Грузии, благодаря которой подняться на горнолыжный склон Хацвали можно будет всего за четыре минуты. В регионе активно возводятся апарт-отели, появляется все больше магазинов, кафе-баров и ресторанов для обслуживания отдыхающих.