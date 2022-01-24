https://sputnik-georgia.ru/20220124/gornolyzhnyy-sezon-v-gruzii-i-pandemiya-sovety-dlya-otdykha-v-svanetii-263827952.html

Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии

Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии

В Грузии в разгаре горнолыжный сезон. Что сейчас происходит на самом высокогорном зимнем курорте страны в регионе Сванети? Что надо знать туристу перед... 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T10:04+0400

2022-01-24T10:04+0400

2022-01-24T10:19+0400

видео

мультимедиа

туризм

сванети

туризм в грузии

зимний отдых

видео-новости из грузии

коронавирус covid-19

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/18/263826876_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb21ad128ecc05e5fd87d5da449f268c.jpg

Над туристической индустрией Грузии вновь нависла угроза из-за пандемии COVID-19– в стране ежедневно фиксируются рекорды по заболеваемости коронавирусом. Но, по мнению Ксении, это не повлияет на текущий зимний курортный сезон. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам предпринимателя, в регионе Сванети сейчас активно развивается инфраструктура – в начале курортного сезона здесь появилась самая быстрая канатная дорога в Грузии, благодаря которой подняться на горнолыжный склон Хацвали можно будет всего за четыре минуты. В регионе активно возводятся апарт-отели, появляется все больше магазинов, кафе-баров и ресторанов для обслуживания отдыхающих.

сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, туризм, сванети, туризм в грузии, зимний отдых, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, экспертное мнение, видео