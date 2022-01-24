https://sputnik-georgia.ru/20220124/goroskop-na-segodnya-25-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263825526.html

Гороскоп на сегодня 25 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 25 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 25 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более... 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T09:52+0400

2022-01-24T09:52+0400

2022-01-24T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 25 января следует проявить чудеса ловкости – это поможет им обойти конкурентов и заполучить желаемое. Знаку зодиака желательно избегать возможных интриг и конфликтов. Благоприятно сегодня для встреч с людьми, к которым Овны питают теплые чувства. Плохое самочувствие обусловлено осенней усталостью. Знаку зодиака нужно принимать витамины.ТелецТельцам творческий подход 25 января позволит легко разобраться с целым ворохом рутинных задач. Знаку зодиака планировать сегодня дела, связанные с серьезными физическими нагрузками, не следует. Тельцам меньше времени нужно уделять выяснению отношений, так как ни к чему хорошему это не приведет. По гороскопу благоприятны сегодня шопинг и прогулки на свежем воздухе.БлизнецыБлизнецам 25 января за счастье придется побороться, а не ждать, пока удача свалится им на голову. Раздражать знак зодиака сегодня будет медлительность коллег, забывчивость начальства, а также непунктуальность друзей, но им нужно помнить, что идеальных людей не существует. По гороскопу Близнецам нужно больше времени проводить с дорогими сердцу людьми.РакУ Раков 25 января будет много забот до самого вечера. Им следует прислушаться к советам со стороны, но не терять при этом бдительности. Знаку зодиака следует завершить сегодня дела, которые он долго откладывал. Гороскоп Ракам не рекомендует сегодня поддаваться соблазнам и с кем бы то ни было общаться. Лучше в одиночестве заниматься своими делами.ЛевДля Львов 25 января удачными будут деловые переговоры. Представители знака зодиака будут обеспокоены сегодня финансовым положением – им стоит прислушаться к мнениям как приумножить свои средства. Львам следует сохранять трезвость ума и дистанцию с малознакомыми людьми, а также не поддаваться искушениям, ибо очень высок шанс стать жертвой обмана.ДеваДевам 25 января добросовестность и тщательная манера работы сослужат хорошую службу, а умение подмечать детали – избежать оплошности. Благоприятно для онлайн-тренингов. Представители знака зодиака решатся сегодня изменить свою жизнь кардинально. Гороскоп Девам рекомендует воздержаться от эмоциональных всплесков и побольше отдыхать на свежем воздухе.ВесыВесам 25 января не следует бояться перемен, лучше распланировать все спокойно. Знаку зодиака желательно сегодня не тратить деньги на вещи, которые не очень нужны, и не ввязываться в конфликты. Весы, чтобы не возникли споры с родными, должны уравновешивать свои эмоциональные порывы. У одиноких могут завязаться романтические отношения.СкорпионСкорпионы 25 января смогут проводить деловые переговоры и обсуждать долгосрочные планы. Знак зодиака ждут события, которые приведут к серьезным переменам. Благоприятно сегодня начать курс оздоровительных мероприятий и составить рацион питания. Скорпионов ждет романтический вечер. Они могут сегодня познакомиться с человеком, который станет их судьбой.СтрелецСтрельцов 25 января ждет успех практически во всех начинаниях. Гороскоп знаку зодиака рекомендует довести начатое дело до конца и не хвататься за все сразу. Стрельцам нужно трезво оценить свои достижения и решить, достаточно ли ими достигнутого, или есть к чему стремиться. Знак зодиака должен позаботиться о своем здоровье и отдохнуть, чтобы нервная система пришла в норму.КозерогКозерогам 25 января, чтобы получить максимальный результат, придется приложить немало ума и изворотливости. Знаку зодиака нужно развивать многочисленные таланты, чтобы начать свое дело. По гороскопу Козероги должны направить переполняющие их сегодня негативные эмоции в мирное русло, тогда они смогут строить планы на ближайшее будущее или заводить новые знакомства.ВодолейВодолеи 25 января для решения финансовых проблем должны грамотно спланировать свои расходы и постараться не вступать в споры. Гороскоп знаку зодиака рекомендует посвятить сегодня больше времени семье, чтобы не спровоцировать конфликтные ситуации. Одиноких ждет интригующая встреча. Постарайтесь не спугнуть будущего спутника жизни.РыбыРыбы 25 января способны на необдуманные шаги, поэтому планировать серьезные мероприятия и принимать ответственные решения сегодня не следует. По гороскопу представителей знака зодиака сегодня могут втянуть в скрытые интриги, потому что они не умеют отказывать. Благоприятно сегодня для изменений в личных отношениях, но спешить Рыбам не следует.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака