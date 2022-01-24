https://sputnik-georgia.ru/20220124/gruzinskim-kompaniya-uprostyat-dostup-k-infrastrukturnym-proektam-v-armenii-263824560.html

Грузинским компания упростят доступ к инфраструктурным проектам в Армении

Грузинским компания упростят доступ к инфраструктурным проектам в Армении

Новый правила приняты с целью упростить участие иностранных компаний в сложных проекта в Сюникской области Армении 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T07:32+0400

2022-01-24T07:32+0400

2022-01-24T08:01+0400

экономика

новости

грузия

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252264481_0:172:1600:1072_1920x0_80_0_0_543bfa5b750ae40e8ee3ec259a737c9d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Грузинским строительным компаниям упростят доступ к крупным инфраструктурным проектам в Армении, сообщает Sputnik Армения.Согласно закону, принятому парламентом Армении на прошедшей неделе, в тендерах, проводимых в Армении, в упрощенном порядке смогут участвовать иностранные компании из ряда стран, занимающиеся строительством и контролем качества строительных работ, экспертизой строительных документов и инженерно-проектными работами.Эта льгота касается стран ЕАЭС и Евросоюза, Британии, США и Канады, Китая, Южной Кореи и Японии, Арабских Эмиратов, Грузии и Ирана, передает агентство.Началось строительство "Моста дружбы" на границе Грузии и Армении >>Компании из указанных стран будут допущены к тендерам даже в том случае, если в их странах (в отличие от Армении) не требуется лицензия на данные виды деятельности. Этот порядок принимается для того, чтобы облегчить доступ иностранным компаниям к масштабным строительным работам, которые намечены в ближайшие годы в Сюникской области на юге Армении. В частности, здесь намечено построить продолжение дороги Север-Юг, которая значительно ускорит сообщение между Ереваном и югом Армении, а также в перспективе свяжет Иран и страны Залива с черноморскими портами и Россией. Для этого намечено построить ряд сложных тоннелей и мостов.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, армения