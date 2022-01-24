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Полицейский подозревается в расправе над лицом с ОВЗ в метро Тбилиси
Полицейский подозревается в расправе над лицом с ОВЗ в метро Тбилиси
МВД сделало заявление после того, как СМИ распространили видеозапись расправы над молодым человеком
2022-01-24T20:18+0400
2022-01-24T20:18+0400
2022-01-24T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Служба государственного инспектора начала следствие по факту возможной расправы полицейским над молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья в Тбилиси. Ране СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с мужчиной несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. Инцидент, по предварительным данным, произошел в Тбилисском метро. По информации ведомства, генеральная инспекция МВД начала изучение вопроса сразу после обнародования видеозаписи. Добытые материалы уже переданы в Службу государственного инспектора. Служба ведет следствие "Превышение служебных полномочий", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, служба государственного инспектора
Полицейский подозревается в расправе над лицом с ОВЗ в метро Тбилиси
20:18 24.01.2022 (обновлено: 21:27 24.01.2022)
СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме жестоко избивает молодого человека
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Служба государственного инспектора начала следствие по факту возможной расправы полицейским над молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья в Тбилиси.
Ране СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с мужчиной несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.
Инцидент, по предварительным данным, произошел в Тбилисском метро.
"МВД, в первую очередь, осуждает любое насилие. Для ведомства категорически неприемлемо любое насильственное действие со стороны сотрудника полиции, которое может нарушать права человека", - говорится в заявлении.
По информации
ведомства, генеральная инспекция МВД начала изучение вопроса сразу после обнародования видеозаписи. Добытые материалы уже переданы в Службу государственного инспектора.
Служба ведет следствие "Превышение служебных полномочий", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
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