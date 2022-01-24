https://sputnik-georgia.ru/20220124/izbienie-politseyskim-litsa-s-ovz-v-metro--fakt-rassleduet-mvd-gruzii-263850570.html

Полицейский подозревается в расправе над лицом с ОВЗ в метро Тбилиси

Полицейский подозревается в расправе над лицом с ОВЗ в метро Тбилиси

МВД сделало заявление после того, как СМИ распространили видеозапись расправы над молодым человеком

2022-01-24T20:18+0400

2022-01-24T20:18+0400

2022-01-24T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Служба государственного инспектора начала следствие по факту возможной расправы полицейским над молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья в Тбилиси. Ране СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с мужчиной несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. Инцидент, по предварительным данным, произошел в Тбилисском метро. По информации ведомства, генеральная инспекция МВД начала изучение вопроса сразу после обнародования видеозаписи. Добытые материалы уже переданы в Службу государственного инспектора. Служба ведет следствие "Превышение служебных полномочий", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, служба государственного инспектора