https://sputnik-georgia.ru/20220124/izbran-novyy-predsedatel-pase-263848103.html

Избран новый председатель ПАСЕ

Избран новый председатель ПАСЕ

Тини Кокс является главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T19:14+0400

2022-01-24T19:14+0400

2022-01-24T19:14+0400

политика

новости

в мире

пасе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/61/237696179_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_cc7c9c2ad7c30e1ad35b1feb46dea910.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Сенатор из Нидерландов Тини Кокс избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).Он сменил на посту председателя ПАСЕ бельгийского сенатора Хендрика Дамса.Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 человека. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала 80 голосов.Тини Кокс является членом нидерландской "Социалистической партии" и главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, в мире, пасе