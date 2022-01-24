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Избран новый председатель ПАСЕ
Избран новый председатель ПАСЕ
Тини Кокс является главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T19:14+0400
2022-01-24T19:14+0400
2022-01-24T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Сенатор из Нидерландов Тини Кокс избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).Он сменил на посту председателя ПАСЕ бельгийского сенатора Хендрика Дамса.Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 человека. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала 80 голосов.Тини Кокс является членом нидерландской "Социалистической партии" и главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, в мире, пасе
Избран новый председатель ПАСЕ
Тини Кокс является главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Сенатор из Нидерландов Тини Кокс избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Он сменил на посту председателя ПАСЕ бельгийского сенатора Хендрика Дамса.
Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 человека. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала 80 голосов.
"Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы реализовать эту повестку... Выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ остается нашим главным приоритетом", - сказал Кокс после голосования.
Тини Кокс является членом нидерландской "Социалистической партии" и главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ.
Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.