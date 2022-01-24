Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220124/izbran-novyy-predsedatel-pase-263848103.html
Избран новый председатель ПАСЕ
Избран новый председатель ПАСЕ
Тини Кокс является главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ 24.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-24T19:14+0400
2022-01-24T19:14+0400
политика
новости
в мире
пасе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/61/237696179_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_cc7c9c2ad7c30e1ad35b1feb46dea910.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Сенатор из Нидерландов Тини Кокс избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).Он сменил на посту председателя ПАСЕ бельгийского сенатора Хендрика Дамса.Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 человека. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала 80 голосов.Тини Кокс является членом нидерландской "Социалистической партии" и главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23769/61/237696179_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_51761f2931146c708d5738964013a05b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, в мире, пасе

Избран новый председатель ПАСЕ

19:14 24.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir FedorenkoДворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания ПАСЕ
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания ПАСЕ - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Подписаться на
Тини Кокс является главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ
ТБИЛИСИ, 24 янв – Sputnik. Сенатор из Нидерландов Тини Кокс избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Он сменил на посту председателя ПАСЕ бельгийского сенатора Хендрика Дамса.
Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 человека. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала 80 голосов.
"Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы реализовать эту повестку... Выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ остается нашим главным приоритетом", - сказал Кокс после голосования.
Тини Кокс является членом нидерландской "Социалистической партии" и главой группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ.
Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский