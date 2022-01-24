https://sputnik-georgia.ru/20220124/kakogo-chisla-maslenitsa-i-velikiy-post-2022-tserkovnyy-kalendar-263838832.html

Какого числа Масленица и Великий пост 2022? Церковный календарь

Какого числа Масленица и Великий пост 2022? Церковный календарь

Каждый год даты празднования Масленицы и начала Великого поста меняются, потому что они привязаны к празднику Пасхи

2022-01-24T14:29+0400

2022-01-24T14:29+0400

2022-01-24T14:58+0400

религия

справки

масленица

великий пост

календарь религиозных праздников

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Светлое Воскресение Христово празднуют весной – из года в год день празднования высчитывают по специальному церковному календарю . Пасху в 2022 году православные отметят 24 апреля.Следовательно, многих интересует, какого числа начинается Масленица и Великий пост в 2022-м, чтобы подготовиться к празднику заблаговременно и следующему за ним длительному посту.Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, рассказывает, какого числа Масленица и Великий пост начинаются в 2022 году.Какого числа МасленицаМасленицу – древнеславянский праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны, привязали после принятия христианства к Пасхе и празднуют ежегодно в разное время.Отмечать Масленицу начинают за неделю до Великого поста – завершается она Прощеным воскресеньем.Масленица в церковном календаре не упоминается. За семь дней до Великого поста, по церковному календарю, отмечают Сырную седмицу (церковнославянское название недели).Сырная неделя или Масленица православных готовит к длительному посту – в этот период можно есть молочные продукты, но мясные уже запрещаются.Великий пост, по церковному календарю, в 2022-м начинается 7 марта, соответственно, Масленица продлится с 28 февраля по 6 марта.Масленица с древних времен славится обильной и сытной пищей, но главным блюдом остаются блины. На Масленицу блины получаются особенно вкусными. Всю масленичную неделю люди лакомятся вкусными и разнообразными блюдами, готовясь к строгому и продолжительному посту.Какого числа Великий постВеликий – самый строгий и продолжительный из многодневных постов в церковном календаре.Каждый год Великий пост, напрямую связанный с наступлением Пасхи, начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая. Великий пост в 2022 году начнется 7 марта.Великий пост начинается за семь недель до Пасхи – сразу после Прощеного Воскресенья в Чистый понедельник. В 2022-м Светлое Воскресение Христово отпразднуют 24 апреля.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , масленица, великий пост, календарь религиозных праздников