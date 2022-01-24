https://sputnik-georgia.ru/20220124/kardiolog-nazval-poleznye-dlya-zdorovya-serdtsa-produkty-263751542.html

Кардиолог назвал полезные для здоровья сердца продукты

Кардиолог назвал полезные для здоровья сердца продукты

Чтобы избежать проблем, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь нужно вести здоровый образ жизни, напоминают врачи 24.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-24T06:05+0400

2022-01-24T06:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Не курить, не пить, не злоупотреблять фаст-фудом, жирной едой и обязательно ввести в рацион продукты, способствующие здоровой работе сердца – это советы кардиолога Коте Чахунашвили тем, кто хочет избежать сердечно-сосудистых заболеваний.Врач рекомендует принимать все маложирное: овощи, фрукты, особенно авокадо, молочные продукты (кроме молока), которые благоприятно влияют на работу сердца. По словам Чахунашвили, хорошо на работу сердечно-сосудистой системы также влияет и рыба, белое мясо, а вот красное мясо лучше ограничить в рационе, отмечает кардиолог.Еще один продукт, который полезен для работы сердца – это изюм и в целом сухофрукты."В них много минералов, поэтому изюм и любые сухофрукты – абрикосы, сливы – полезны. Нехватка минералов может привести к нарушениям в организме. Калий, магний, железо необходимы для организма. Особенно зимой нужно принимать продукты богатые витаминами и минералами", – отметил Чахунашвили.С помощью сбалансированного питания можно существенно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и предотвратить многие заболевания, утверждает кардиолог.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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